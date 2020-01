La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 08/ene/2020 Copa Federación:

Defensores De La Esperanza ya entrena pensando en su debut







El Verdinegro integrará el Grupo E. Para este desafío sumó a Brian Aranda y Diego Romero y sufrió las bajas de Pablo Godoy y Mauro Soler. Además, podría incorporar a un volante con pasado en Primera División. Luego del tercer puesto obtenido en el Torneo Oficial 2019 de la Liga Campanense de Fútbol, Defensores de La Esperanza ya tiene la cabeza puesta en la Copa Federación Norte que comenzará el próximo 18 de enero. En este certamen, el Verdinegro integrará el Grupo E junto a Pabellón Argentino de Marcos Paz y Central Buenos Aires de Zárate. El equipo del Defe contará con la dirección técnica de Cristian Tejera y Miguel Ríos y la preparación física de Facundo Capurro. Y para esta Copa Federación Norte sumó dos refuerzos y sufrió dos bajas. Brian Aranda retornó al plantel tras pasar por Albizola FC, mientras que Diego Romero (ex Puerto Nuevo) llegó desde Mega Juniors. En cambio, Pablo Godoy pasó a Atlético Las Campanas, mientras que Mauro Soler retornó a La Josefa, los otros dos equipos campanenses que disputarán la Copa Federación Norte 2020. En cuanto a próximas incorporaciones, desde La Esperanza tenían todo arreglado con un mediocampista de activo pasado en la Primera División y en varios clubes de la Primera Nacional. Sin embargo, ante la imposibilidad de disputar el Torneo Regional Federal Amateur (Campana no tendrá representantes por no tener homologada la Liga), la llegada del volante podría no concretarse. "Nos tocó un grupo complicado en la primera fase de esta Copa Federación, pero la expectativa siempre es grande. Queremos estar a la altura", señalaron desde el Defe.

EL DEFE INTEGRARÁ EL GRUPO E JUNTO A SAPA DE MARCOS PAZ Y CENTRAL BUENOS AIRES.



