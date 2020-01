Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 08/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 08/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







SUB 23: 1-1 VS PARAGUAY En un amistoso previo al Preolímpico de Colombia que comenzará el 18 de enero, la Selección Argentina Sub 23 igualó anoche 1-1 ante Paraguay, con un gol anotado por el mediocampista de Boca, Alexis Mac Allister. El combinado dirigido por Fernando Batista comenzó 1-0 abajo por un tanto convertido por Jesús Medina, pero el exvolante de Argentinos puso en parda el duelo que se disputó en cancha de Platense. La formación titular que presentó anoche "Bocha" Batista fue la siguiente: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez Facundo Medina, Claudio Bravo; Matías Zaracho, Nicolás Capaldo, Agustín Urzi, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez y Adolfo Gaich. El combinado nacional enfrentará a Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela en la primera fase de la competencia que iniciará el 18 de enero. VOLVIÓ DIEGO Diego Armando Maradona dirigió ayer su primera práctica del año en Gimnasia y Esgrima de La Plata, luego de ausentarse en las cuatro anteriores. El entrenamiento se desarrolló por la tarde en el predio de Estancia Chica, donde la pretemporada había comenzado bajo el mando de Sebastián Méndez y Adrián González, sus principales ayudantes de campo. El plantel, que ya cuenta con cuatro refuerzos, se entrenó en doble turno a puertas cerradas. El arquero Jorge "Fatura" Broun, la última incorporación, superó la revisión médica ayer y firmó su vínculo por un año y medio, con opción de rescisión a los 6 meses. Por otra parte, Maradona viajará a Venezuela en las próximas horas para reunirse con Nicolás Maduro. Como máximo, se quedará dos días en el país: es una visita política, sin relación con el supuesto interés de la Federación para que asuma como director técnico de la selección tras la renuncia de Rafael Dudamel. Este viaje está estipulado en el contrato del Diez con el Lobo, por lo que la CD estaba al tanto. CENTURIÓN, A VÉLEZ Tras un acuerdo alcanzado en las últimas horas, Ricardo Centurión quedó solo a la firma de convertirse en el primer refuerzo de Vélez Sarsfield. Los dirigentes de Racing, club dueño del pase de Centurión, llegaron a un entendimiento con sus pares del Fortín y cerraron los términos de la operación: será a préstamo por un año, sin cargo y sin opción de compra. El último paso de Centurión fue en San Luis de México, donde generó grandes expectativas en el inicio, pero luego se fue antes del tiempo por algunos cortocircuitos con el entrenador del equipo. Una situación similar a la que vivió con Eduardo "Chacho" Coudet en La Academia. Ahora, el encargado de tratar de "encarrilar" al talentoso volante será Gabriel Heinze. VUELVE MONETTI En la búsqueda de un arquero, San Lorenzo volverá a sumar a un viejo conocido: Fernando Monetti, quien regresa al club para pelear un lugar con Sebastián Torrico, hoy arquero titular indiscutido para Diego Monarriz. "El Mono", de 30 años y en condición de libre, estuvo en el club durante el primer semestre del año pasado. Aquella vez fue pedido especialmente por Jorge Almirón, por su buen juego con los pies, y alternó buenas y malas. Sufrió dos rojas insólitas ante Defensa y Justicia y Boca, pero terminó en muy buen nivel y fue figura excluyente para eliminar a Huracán de la Copa de la Superliga.



Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar