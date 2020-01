Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 08/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 08/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BENAVÍDES ESTÁ 2º Un problema con el GPS de la organización del Rally Dakar originó un recorte de la tercera etapa de la prueba, al menos del cronometraje. En ese marco, ayer, el piloto argentino Kevin Benavídes trepó al segundo puesto de la clasificación general que lidera el estadounidense Ricky Brabec, ganador de la etapa y compañero de equipo del salteño en Honda. "Fue una etapa de locos. Muy bonita, muy navegada y complicada. Largué en cuarta posición y alcancé a los de adelante. Íbamos abriendo camino. Después saqué una buena ventaja. Venía todo perfecto, pero en el kilómetro 392 hubo un error. Me quedé ahí, encontré el siguiente way point, y ahí me di cuenta que había un problema. Y me encontré con todos los pilotos que padecían lo mismo", explicó Benavídes sobre el inconveniente de la organización en Arabia Saudita. Luciano, hermano menor de Kevin, fue 7° en la etapa y pasó al 6° lugar en la general. Los demás argentinos en Motos tuvieron los siguientes resultados: Franco Caimi (Yamaha) fue 33°; Paco Gómez (Yamaha), 59º, Leandro Cola (KTM), 65°, y Sebastián Urquía (KTM), 75º. TERRANOVA QUEDÓ 3º Después de haber comenzado la tercera jornada del Rally Dakar 2020 como líder de la categoría Autos, el argentino Orlando Terranova retrocedió dos lugares en la General tras ubicarse en el 8º puesto de la tercera etapa disputada ayer en Arabia Saudita. "Fue un día raro: sufrí dos pinchaduras. Eso me retrasó en la etapa. Luego pude colocarme detrás de Sainz y de Al-Attiyah y ahí mantuve el ritmo de los punteros. Estoy conforme con el rendimiento en general. Me mantengo expectante en la general. Eso es muy bueno en estas primeras etapas del Dakar", comentó Terranova. El mejor de la etapa y el nuevo líder de la general es el español Carlos Sainz, que con el Mini del X-Raid dominó a voluntad. Nasser Al-Attiyah fue segundo en la etapa y quedó también escolta del español en la general, a sólo 4m55s. Fernando Alonso se colocó en el 5° lugar. El ex piloto de Fórmula 1 está retrasado en la clasificación, ya que en la segunda jornada perdió más de 2 horas y media tras golpear la Hilux contra una piedra. BIEN PANTERAS Ayer comenzó el Torneo Preolímpico Sudamericano de Voley Femenino que otorga una plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y Argentina debutó de gran manera al vencer al Perú en sets corridos: fue 3-0 con parciales 26-24, 25-16 y 25-18. Este miércoles, el segundo compromiso de "Las Panteras" en Colombia será contra Venezuela, desde las 20 (hora argentina) y con trasmisión de la Confederación Sudamericana y DeporTV. EL SHOW DEBE… Los organizadores del Australian Open, el primer Grand Slam de la temporada, confían en que el torneo no sufrirá retrasos a pesar de los incendios y el humo que sufre el país. Craig Tiley, presidente de Tennis Australia, aseguró que no tienen motivos para creer que se necesitan modificaciones en cuanto a la programación del torneo que se realiza en Melbourne. "Basándonos en la información que tenemos en este momento, con la fase previa que comenzará la próxima semana, el pronóstico es bueno. No esperamos retraso alguno y tenemos medidas adicionales en marcha para asegurar que el Abierto de Australia pueda seguir adelante según lo previsto", expresó Tiley.

