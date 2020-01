Cómo cuidar los ojos del sol?

¿Por qué debemos proteger nuestros ojos del Sol? Así como en verano cuidamos nuestra piel de la exposición solar, también debemos hacerlo con nuestros ojos. La exposición a la luz solar brillante produce aumento de la incidencia de catarata, degeneración macular relacionada a la edad, y en menor grado, tumores oculares. El riesgo, podría decirse que, es similar a lo que causan las camas solares en la piel. ¿Por qué no es aconsejable mirar hacia el Sol? Bajo ninguna circunstancia se debe mirar directamente al Sol, ni siquiera con anteojos de sol puestos. ¿Por qué? Porque pueden producirse daños en la macula (la parte del ojo que nos permite ver con precisión) y estos daños podrían llegar ser irreversibles. ¿Qué provocan los rayos UV en los ojos? La radiación UV, ya sea que provenga de la luz solar natural o de rayos artificiales en espacios cerrados, puede deteriorar los tejidos de la superficie del ojo (incluyendo la córnea y el lente). En otras palabras, pueden producirse daños en la superficie ocular y en el cristalino, provocando catarata. Por otro lado la enfermedad macular relacionada a la edad, conocida como maculopatía, también se relaciona, entre otras causas, con exposición prolongada a rayos UV. Cabe aclarar que el daño se origina luego de exposiciones acumulativas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para elegir anteojos de Sol? Los anteojos de sol que adquiramos deben: - Tener filtro para rayos UVA y UVB. La capacidad de bloquear estos rayos no depende de la tonalidad de los lentes ni de su precio. Existen diferentes rangos de protección UV. Para ir a un lugar de veraneo se recomienda que los anteojos posean un filtro UV del 80% o superior. - Indicar si bloquean los rayos UVA y UVB. Esto, no es algo que nosotros podamos distinguir mirando el vidrio y no depende de cuán oscuros sean. - Cubrir toda el área de los ojos, y de ser posible, utilizar también sombrero. ¿Qué pasa con los lentes de contacto? La gente que usa lentes de contacto de igual forma debe protegerse con anteojos de sol. Si bien algunos vidrios transparentes con graduación proporcionan protección UV, corresponde que estemos informados sobre el tipo de lente que tienen nuestros anteojos –a fin de conocer si esta protección es suficiente-.Dr. Diego Bar - Servicio de Oftalmología Hospital Aleman



Cómo cuidar los ojos del sol?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar