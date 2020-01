La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 El Ministerio de Trabajo dictaminó la Conciliación Obligatoria en Tenaris







El acta que se firmó ayer al mediodía es por 15 días. Implica la reincorporación de los 191 trabajadores, pero al cierre de nuestra edición, a los del turno de las 21, no se les permitió ingresar a trabajar. Tal como estaba previsto, luego de una reunión convocada por la delegación local del Ministerio de Trabajo, ayer en horas del mediodía se dictó la medida de "conciliación obligatoria" por 15 días entre TenarisSiderca y la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica. De esta manera, y en teoría, técnicamente se retrotrajo la situación temporalmente de los 191 despedidos, quienes deberían haber retomado sus tareas habituales a partir de ayer y sucesivos. Sin embargo, sobre el cierre de esta edición, los del turno de las 21 no pudieron ingresar a trabajar. En la portería, había pegado un comunicado que decía: "Se comunica al personal desvinculado mediante comunicación de feha 6/1/2020 que, sin que implique consentir la disposición 1/2020 dictada el 8 de enero por el Sr. Coordinador de Delegaciones Regionales (Zona 5) del Ministerio de Trabajo de la Provincia y con expresa reserva de impugnarla por los graves vicios que la afectan y que acarrean su nulidad absoluta, en ejecución de la intimación cursada; se ha dispuesto su reincorporación temporal hasta nueva notificación y por el plazo máximo previsto en la aludida resolución. En consecuencia de lo expuesto, el personal temporalmente reincorporado recomenzará a devengar salarios en condiciones análogas a las aplicables hasta el momento de la extinción de la relación contractual oportunamente comunicada". Cabe recordar que desde el Sindicato UOM, a través de declaraciones en conferencia de prensa de Abel Furlán el martes pasado, aseguró: "Hay un plan para bajar el salario al trabajador en un 30%" y que también habría cuestiones políticas relacionadas a la controversia que se desató durante el gobierno de Mauricio Macri respecto al precio del millón de BTU en boca de pozo en Vaca Muerta. Si bien desde TenarisSiderca no han hecho declaraciones oficiales, trascendió que la postura de la empresa pasaría por no reconocer como "despedidos" a la desvinculación de los trabajadores que en su mayoría, tenían un contrato a término y que no fue renovado por una caída en la carga de planta. Además, hay que considerar que todavía está en discusión el nuevo esquema de suspensiones propuesto por la siderúrgica, y que desató el conflicto. Las mismas versiones aseguran que la empresa estaría dispuesta a firmar un acta de suspensiones por el 80% del salario, aduciendo la importante caída de pedidos internacionales recibidos, sobre todo provenientes de los Estados Unidos de América.

En el gremio UOM, cuando recibían la notificación del Ministerio de Trabajo que dicta la conciliación obligatoria por 15 días y ordena la reincorporación de los 191 despedidos.





La audiencia de conciliación obligatoria tuvo lugar ayer al mediodía en la delegación local del Ministerio de Trabajo.



El Ministerio de Trabajo dictaminó la Conciliación Obligatoria en Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar