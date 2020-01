La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 Chocaron un remis y un colectivo en Villanueva







Fue en la esquina de Chiclana y Chacabuco. El auto tenía un tubo de gas y se temía por una pérdida. Intervino Bomberos y Defensa Civil. Ayer pasadas a las 9:30 de la mañana tuvo lugar un choque entre un Chevrolet Corsa y un interno de la línea 228 en la esquina de Chiclana y Chacabuco, barrio Villanueva. El único lesionado fue el remisero, quien sufrió un corte en la ceja y fue trasladado hasta el Hospital San José por un móvil del SAME. También estuvieron presentes en el lugar Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, dado que el auto contaba con equipo de GNC y dada la violencia del impacto se temía que una pérdida del fluido gaseoso pudiera provocar un siniestro mayor. Sin embargo, y merced a la pericia de los servidores públicos, primero se bloqueó la llave de paso de gas del tubo de GNC y se logró desconectar la batería sin mayores novedades. Ya con el lugar asegurado, se procedió a retirar a los vehículos del lugar. También intervino personal del Comando Patrulla Campana.

El impactó fue frontal izquierdo del colectivo, que no sufrió mayores deformaciones.





Los servidores públicos primero cerraron la llave de paso de la garrafa de GNC y luego desconectaron la batería.

#Dato Choque de auto y conectivo. Un Chevrolet Corsa dobló en Chiclana y embistió de frente a un colectivo local con 20 pasajeros que circulaba por Chacabuco. Conductor del auto dió con la cabeza en el parabrisas, con herida en la cabeza trasladado por SAME 3. CP zona 7 pic.twitter.com/MkHpJsbuuN — Daniel Trila (@dantrila) January 8, 2020

Chocaron un remis y un colectivo en Villanueva

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar