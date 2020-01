La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 Primera Nacional:

TIGRE SE REFUERZA Tras el retorno de Juan Ignacio Cavallaro a la institución, Tigre sumó otro refuerzo de jerarquía para la segunda rueda de la Primera Nacional: Facundo Melivilo recalará en el conjunto de Victoria tras su conflictiva salida de Central Córdoba de Santiago del Estero (abandonó el plantel tras enterarse que no iba a ser titular frente a River Plate en la final de la Copa Argentina). En este semestre, además de la segunda rueda de la Primera Nacional, el Matador deberá afrontar la Copa Libertadores de América, torneo al que clasificó tras ganar la Copa de la Superliga el año pasado (integrará el Grupo B junto a Palmeiras de Brasil, Bolívar de Bolivia y un conjunto surgido de la fase previa). Y para este desafío no contará con Walter Montillo, quien vuelve a la Universidad de Chile para retirarse en la institución trasandina. Ayer ya comenzó a entrenar bajo las órdenes de Lucas Bovaglio y luego, fue presentado oficialmente. Es volante central y llega desde Nueva Chicago para cubrir la salida de Matías Ballini. "Vengo a dar lo mejor", aseguró en conferencia de prensa Un día después de la presentación de Nicolás Femia, Villa Dálmine presentó ayer su segunda incorporación de este receso de verano: tras rescindir en Nueva Chicago, el volante central Saúl Nelle arribó a Mitre y Puccini, firmó su contrato por 18 meses y compartió su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros y el cuerpo técnico que encabeza Lucas Bovaglio. "Vengo a dar lo mejor, con muchas ganas de seguir aprendiendo, porque en el fútbol siempre se aprende algo nuevo. Llevo diez días hablando con la gente de Villa Dálmine y estoy muy contento por el interés que me manifestaron", explicó en conferencia de prensa, tras la firma del contrato. Nelle tiene 26 años, surgió en Independiente de Avellaneda (donde disputó dos partidos en Primera División) y luego tuvo diferentes campañas en la Primera Nacional: jugó en Los Andes, Almagro, Defensores de Belgrano y, el último semestre, lo hizo en Nueva Chicago, donde no tuvo la mejor experiencia de su carrera. "En lo personal siento que podría haber dado algo más, porque las cosas no me salieron como yo esperaba. Ahora vengo a Villa Dálmine a revertir eso y sacarme el gusto amargo que me quedó de mi paso por Nueva Chicago", explicó. La campaña del elenco de Mataderos fue muy pobre en la primera rueda y Nelle terminó jugando en puestos ajenos a su formación (como marcador central y lateral por derecha). "Soy volante central y ahí me he sentido cómodo siempre desde mi debut en Independiente. En Defensores de Belgrano me ha tocado compartir mediocampo con Nicolás Del Priore, que es un jugador bárbaro con el que me siento muy cómodo", detalló Nelle. Sobre sus nuevos compañeros, el mediocampis-ta marcó: "Es un plantel muy joven, con muy buena gente. Me han recibido muy bien, los he visto entrenar y lo hacen al máximo". Y también se refirió a la responsabilidad que tendrá por ser el reemplazante natural de Matías Ballini, referente del equipo hasta su partida a Independiente Santa Fe de Bogotá. "Sé que al reemplazar a quien era el capitán del equipo voy a estar a la vista de todos. Puedo decir muchas cosas ahora, pero yo tengo que rendir adentro de la cancha", manifestó. En cuanto a la idea de juego que ha mostrado Villa Dálmine esta temporada y de acuerdo a lo que ya charló con Bovaglio, el nuevo jugador Violeta señaló: "Cuando tenés un sistema de juego de mucha dinámica e intensidad hay que estar concentrado siempre, pensando en la contención para que el equipo no se descom-pense y para tapar los huecos que se puedan generar. He tenido técnicos que piden mucha intensidad y para mi forma de ver las cosas, con intensidad, en esta categoría podés sacar muchas ventajas. Así que la respeto, me gusta y la comparto". En su cuarta campaña en la Primera Nacional, Nelle ya cuenta con una experiencia importante para analizar la categoría: "Tengo experiencia en la categoría, sí, pero la tengo que demostrar adentro de la cancha. El torneo es muy competitivo y se va tornando cada vez más. Tigre y Belgrano bajaron de Primera División y quedó demostrado que no les alcanza con los nombres o su jerarquía. Es muy importante ser un equipo regular y sumar siempre".

NELLE, POSANDO CON LA CAMISETA VIOLETA JUNTO A DIEGO LIS Y GABRIEL VIGLIANTI.





EL VOLANTE, QUE EL ÚLTIMO SEMESTRE SE DESTACÓ EN NUEVA CHICAGO, FIRMÓ POR 18 MESES EN VILLA DÁLMINE.



