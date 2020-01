La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 Se le cruza un caballo suelto







Fue ayer la mañana, en la Av. Rivadavia. Iba a su trabajo en moto. Un camionero de Sanitarios Gral. Mosconi se accidentó mientras se dirigía a su trabajo ayer por la mañana, tras atropellar con su moto a un caballo suelto. Todo sucedió alrededor de las 7 de la mañana, en las inmediaciones de Av. Rivadavia y Burgos, en los límites del barrio Villanueva y Las Acacias. El hombre fue asistido por el SAME y trasladado hasta el Hospital San José. No obtuvimos información sobre el estado del equino, que no estaba en el lugar cuando llegó nuestro cronista, pero habría sufrido varias laceraciones sangrantes.

El motociclista fue trasladado la Hospital San José.

#Dato Chocó con un equino antes de las 7hs. Un hombre en moto, con casco, que iba a trabajar, chocó un caballo suelto en Ruta 6 y Burgos. La moto rompió el manubrio, el caballo quedó herido en un costado. El hombre herido fue trasladado por SAME al hospital. CP zona 7 pic.twitter.com/BOHPvGAOO1 — Daniel Trila (@dantrila) January 8, 2020

