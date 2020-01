P U B L I C



Hoy jueves la inestabilidad se hará presente y hay riesgo que se registren chaparrones de lluvia, acompañados de tormentas débiles. Podrían darse en cualquier momento del día, pero preferentemente por la tarde. Hará calor húmedo y soplará viento del sector Sur, con algunas ráfagas. La situación meteorológica muestra el pasaje de un débil frente frío. Generará inestabilidad, con presencia de nubes de moderado desarrollo vertical que podrían descargar chaparrones. La probabilidad es más alta en horas vespertinas, cuando el frente se habrá estacionado en el sur del Litoral. No obstante, no habría que descartar alguna tormenta aislada en otros momentos del día. El cambio del viento al Sur no traerá un alivio térmico significativo, de modo que hará calor y calor más húmedo. Mañana viernes el cielo se habrá despejado y el día transcurrirá con tiempo bueno. La noche será agradable, mientras que desde media mañana hará calor y por la tarde el termómetro rondará los 32 grados. El sábado será un día de calor, con 33 grados de máxima prevista. El cielo lucirá poco nuboso hasta la noche, cuando se observará un incremento de la nubosidad. El domingo el viento se afirmará del Sudeste y se incrementará. Producirá una atenuación del calor, tanto así que el termómetro no debería superar los 30 grados. Habrá una mezcla de sol y de nubes en el cielo. El lunes será un día de inestabilidad, con riesgo de tormentas, que podrían darse durante la mañana. Estará más fresco y seguirá algo ventoso, con el viento soplando del Este. Pronósticos Hoy, jueves 9: la nubosidad será variable. Hay probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Estará cálido y húmedo, con 22 grados de mínima y 31 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Sur. Mañana, viernes 10: mejorará y el cielo estará despejado. La noche será agradable y la tarde cálida, con 18 grados de mínima y 32 grados de máxima. El viento soplará débil del Sudeste y cambiará a moderado del Sur. Sábado 11: el cielo variará de despejado a parcialmente nublado. Hará calor moderado, con 18 grados de mínima y 33 grados de máxima. El viento soplará moderado del sector Este.



El Tiempo en Campana:

Tormentas débiles y aisladas

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar