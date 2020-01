La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 Alonso se solidariza con los trabajadores de Tenaris







"Parece un chiste de mal gusto: la única empresa Argentina que logró transformase en un jugador global, hecha nafta al fuego despidiendo gente a pocos días de iniciado el nuevo gobierno, en la peor crisis desde el 2001, y sin argumentos", señaló la diputada de nuestra ciudad. También recordó el caso de los despidos de ATMA. "No tengo más que expresar mi solidaridad con los casi 200 trabajadores despedidos de Tenaris Siderca y con el gremio de la UOM en general, decirles que estoy con ellos. Pero también tengo que expresar mi fastidio con esta situación, que trasciende este conflicto laboral. Tenaris Siderca no es sólo una empresa emblemática para nuestra ciudad, sino también para la Argentina. ¿Qué mensaje están enviando ya no a Campana, sino al resto de los integrantes de la Unión Industrial Argentina? ¿Qué tienen que hacer las PyMEs si ni siquiera la familia Rocca puede acompañar al gobierno mientras transitamos esta crisis? Parece un chiste de mal gusto: la única empresa Argentina que logró transformarse en un jugador global y en plena expansión porque acaba de comprar otra planta nada menos que en EE.UU., hecha nafta al fuego despidiendo gente a pocos días de iniciado el nuevo gobierno, en la peor crisis desde el 2001, y sin argumentos", señaló ayer la Diputada Provincial Soledad Alonso y celebró que el Ministerio de Trabajo haya dictado la conciliación obligatoria en el día de ayer. La legisladora de nuestra ciudad y única representante del sindicalismo con una banca en La Plata, también manifestó su solidaridad con las recientes despedidas de la planta New San – Atma, también afiliadas a la UOM, a fines de año. "Son mujeres, y con todo lo que ello implica en términos de acceso al trabajo y de brecha salarial. Además, seguramente, varias de ellas son sostén de familia y ahora están en la calle. Esta sangría comenzó durante el gobierno de Macri en toda la provincia y tiene que parar. Alberto Fernández ni siquiera cumplió un mes de mandato. Los empresarios tienen que comprender la responsabilidad que tienen en sus manos, y respetar el pacto social al que convocó el Presidente para estos primeros días de gobierno".

