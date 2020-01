La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 El conflicto entre Irán y EE.UU. puede llevar el barril de petróleo a U$S 200







La escalada bélica alteró el mercado petrolero. El aumento en los valores internacionales vuelve a presionar los precios locales en los surtidores. El rumor de un nuevo congelamiento suma incertidumbre en el país. El ataque de Estados Unidos a Irán, con el que asesinó al poderoso general de la Guardia Revolucionaria Qasem Soleimani, líder de Quds, y la respuesta iraní prometen tener un desenlace con impacto directo en el mercado internacional del petróleo. El gobierno islámico amenaza, desde 2011, con bloquear el estratégico estrecho de Ormuz donde transita el 30% del crudo del mundo: los analistas estiman que una medida extrema como esa llevaría el barril del crudo a casi 200 dólares. Es para tener en cuenta el desarrollo del shale norteamericano que equilibra el poderío de la OPEP, ya que Estados Unidos extrae unos 15 millones de barriles diarios de crudo y exporta alrededor de 3,4 millones (argentina produce unos 520 mil barriles diarios). Mientras tanto el mercado interno de combustibles y el estancamiento que sufre la industria petrolera local es producto del congelamiento de precios del último tramo del gobierno de Mauricio Macri. El tapón para alcanzar los valores de mercado impide que se actualicen los precios en los surtidores locales. Presiones locales Una tendencia alcista en los precios siempre es una buena señal para petróleo. Sin embargo en nuestro país puede ser una paradoja. Vaca Muerta tiene un punto de equilibrio muy delicado. La capacidad de transporte de crudo en Argentina está casi al límite y su potencial exportador es acotado. Casi la totalidad del petróleo, convencional y no convencional, tiene como destino las refinerías nacionales. Sin una correlación con los valores en surtidores el efecto inmediato es la paralización de la industria. En el caso de los no convencionales cualquier parate tiene un efecto negativo multiplicador porque es una metodología cuya variable central es la continuidad de la actividad. El gobierno nacional dejó filtrar que podría congelar las subas en los combustibles, como lo hizo con el boleto de colectivo, por 120 días. La medida sería casi letal para Vaca Muerta y no implicaría una oportunidad el aumento de los precios internacionales del barril.



