La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 Efemérides del día de la fecha: 9 de enero







MARCOS PATRONELLI HACE HISTORIA EN EL DAKAR 2009 Suspendido en el año 2008 por la amenaza de atentado del grupo terrorista Al Qaeda, los organizadores del Dakar optaron por abandonar África y retomar el Rally en Sudamérica, específicamente en Argentina y Chile, el año entrante. La largada fue en el Obelisco ante aproximadamente 500.000 espectadores que se congregaron hasta allí a ver a los 521 vehículos partir; entre los tantos pilotos se encontraba Marcos Patronelli, un argentino desconocido por muchos que corría por primera vez el Rally, con su cuatriciclo "Can Am." Su participación en la competición inició en puestos periféricos que a medida que se desarrollaba el Rally fue escalando hasta que en la etapa 7, Mendoza-Valparaíso, dejó a todos atrás y con un tiempo de 3 horas, 41 minutos y 37 segundos hizo historia al convertirse en el primer argentino en ganar una etapa del Rally Dakar. Con mucho esfuerzo repitió la hazaña en la etapa 10, desierto de Atacama, la etapa 11, Copiapó-Fiambalá, y la etapa 12, Fiambalá-La Rioja, lo que le permitió subir al podio en el segundo puesto. RIVER Y BOCA CAMPEONES DE PRIMERA DIVISIÓN Ocasionado en plena época de amateurismo cuando se intensificó la práctica del "amateurismo marrón", pago de salario a los jugadores de manera antirreglamentaria, y se sancionó polémicamente a Vélez Sarsfield por un error de un árbitro, la liga argentina quedó dividida en dos: laAsociación Argentina de Football y la recién formada Asociación Amateurs de Football. Ésta última estaba integrada por River, Independiente y Racing, equipos desafiliados temporalmente de la primera por defender a "El Fortín" y San Lorenzo y Sportivo Barracas, entre otros, que se solidarizaron con los suspendidos y terminaron expulsados de la Asociación; por otra parte, Boca y Huracán permanecieron en la Asociación Argentina de Football pulseando la hegemonía de la liga. Ese mismo año, 1919, ambas comenzaron sus propios torneos por separado que tuvieron como campeones, en la Asociación Argentina de Football, a Boca y, en la Asociación Amateurs de Football, a Racing. Al año siguiente, la liga Amateur inició su campeonato con los "Millonarios" y "La Academia" pisándose los talones en un torneo en que un descuido significaba perder el ansiado título; no obstante, los de Núñez utilizaron estratégicamente sus jugadores y luego de imponerse 2 a 0 frente Quilmes con goles de Tomás Galanzino y Cándido García dejaron atrás a los de Avellaneda por la escasa diferencia de 2 puntos que los coronó campeones el 9 de enero del año 1921. Ese mismo día Boca salía campeón después de vencer a Banfield 2 a 0 con goles de Pablo Bozzo, a diferencia de su eterno rival el "xeneize" se aseguraba el título con una holgada diferencia de 12 puntos sobre "El Taladro." Transcurrieron 6 años separadas hasta que el presidente de la Nación,Marcelo Torcuato de Alvear,las unió en la denominada Asociación Amateurs Argentina de Football"considerando que el football, por el notable incremento que ha adquirido en todo el territorio de la República y por la acción benéfica que desarrolla, necesita una dirección única para su mejor reglamentación y eficacia." SE PRESENTA EL "IPHONE" Un día como hoy en el año 2007, Steve Jobs presentaba el "IPhone" en el MacWorldConference and Expollevado a cabo en San Francisco. El nuevo dispositivo contaba con una pantalla grande, en ese entonces, de 3,5 pulgadas, reproductor de música, cámara, acceso a Internet y carecía de teclado físico. Aquel día, Jobs aseguró que el "IPhone" era un producto revolucionario que conjugaba "la pantalla amplia del IPod con controles táctiles, un revolucionario celular y una innovadora conexión a Internet." Ese mismo año, el "IPhone" fue nombrado "Invento del año" por la revista "Time".

Efemérides del día de la fecha: 9 de enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar