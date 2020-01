Continúa la campaña de vacunación contra el Sarampión

Los bebés de 6 a 12 meses deben aplicar una dosis extra y los niños a partir de los 13 meses y hasta los 5 años tendrán que contar con dos dosis. Asimismo, requieren a los adultos que estén por viajar a Brasil –que es zona de alto riesgo- corroboren contar con las dos dosis correspondientes. La vacuna se coloca gratis en el Hospital Municipal y los CAPS. Ante un brote epidémico de Sarampión, la Secretaría de Salud del Municipio reitera a la comunidad que continúa vigente la campaña de vacunación dado que Campana es una zona de riesgo. La directora de Salud Comunitaria, Eleonora Penovi, detalló que "los bebés de 6 a 12 meses deberán aplicarse una dosis cero; en tanto que, desde los 13 meses y hasta los 5 años deberán contar con dos dosis de la vacuna Triple Viral" y enfatizó que "sin excepción es necesario que esta población tenga como mínimo dos dosis". Asimismo, indicó que los adultos que nacieron antes del año 1965 no tienen indicación de vacunación. En tanto que, los nacidos posteriormente a esta fecha, deberán contar con dos dosis de Triple Viral. Penovi además subrayó la importancia de que estos corroboren si poseen las dosis correspondientes, "en especial si viajarán a una zona exótica o un país como Brasil que es una zona de alto riesgo dado que presentó 16.000 casos el último tiempo". "Podrán revisar sus libretas y, si no la tuvieren, está la posibilidad de realizar un testeo en la sangre donde se conocerá si tiene o no los anticuerpos de dicha vacuna", comentó. Además, indicó que si llegara a dar un resultado negativo, el paciente podrá aplicarse la vacuna triple viral y de fiebre amarilla al mismo tiempo. La triple viral no se la pueden colocar los alérgicos al huevo. "La vacuna contra el Sarampión se aplica en el vacunatorio del Hospital Municipal, de lunes a viernes de 8 a 15 y, en los Centros de Atención Primaria para la Salud, de 8 a 16. En ambos lugares, el horario de atención de los sábados será de 8 a 10.30", cerró Penovi.



Continúa la campaña de vacunación contra el Sarampión

