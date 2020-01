La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 09/ene/2020 Los sentimientos que pueden robarnos la salud







El doctor Daniel López Rosetti afirma que un alto porcentaje de patologías se relacionan con las emociones y generan conductas compulsivas que repercuten en la salud. "De hecho, el infarto de miocardio, por ejemplo, se relaciona con la depresión". "La salud se relaciona muchísimo con las emociones y los sentimientos. La ansiedad, depresión, la angustia genera conductas compulsivas que no pueden compensarse y las personas sobre todo chicos empiezan a comer más. Son conductas compulsivas no sustitutivas", explicó. López Rosetti remarcó el valor de la familia en el aprendizaje de los niños: "Los chicos aprenden en el seno de la familia y copian lo que ven en las casas. Como médico ingresando a un domicilio puedo ver diagnosticar viendo algunas cuestiones. Tiene que ver con las compras, si usted se alimenta antes de ir al supermercado va a comprar menos y mejor que si tiene hambre". "No somos racionales, somos seres emocionales que razonan", una de las frases del libro que López Rosetti menciona para explicar la importancia de las emociones. "Quiere decir que la emoción juega un rol en nuestra vida cotidiana más importante que la razón. De hecho, casi cualquier hecho que recordemos en nuestra memoria está anclado por nuestras emociones. Si educase nuevamente a mis hijos, lo haría con más contenido emocional. Todas las emociones duran poco tiempo, después puede volver una alegría, los sentimientos se perpetúan en el tiempo". El doctor, además, destacó la importancia de compartir: "El adulto tiene que tener la humildad de también aprender de un chico, uno deja de ser feliz porque empieza a jugar como un chico. Los chicos disfrutan las cosas simples de la vida y siempre en momento presente". "Hay que dar el ejemplo, de los que quieren eso con sus hijos que comen durante el día. La disponibilidad del alimento, es una cuestión cultural que tenemos que hace todos. Los chicos son personas diferentes que están en su pleno desarrollo, básicamente con el ejemplo no con la palabra. Cuando los chicos ven lo que hacen los padres toman el ejemplo. Cuando yo digo cual es la principal cadena de farmacias del país son las verdulerías, porque tiene frutas que son envases naturales de vitaminas y minerales. El padre y la madre tiene que hacerlo para que los hijos lo atiendan". Para finalizar Roseti destacó la esperanza de vida en el país, la cual asegura continua aumentando: "En más de 190 países en donde está medida la calidad de vida en términos de felicidad, Argentina está entre los primeros 20 o 25. En Argentina somos muchos más felices de lo que creemos, sigue habiendo familia, amigos alguien a quien llamar si lo necesitamos".





Los sentimientos que pueden robarnos la salud

