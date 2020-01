Lleva dos meses quebrado y apunta contra la Liga Campanense por no poder operarse

Maxi Davio vistiendo los colores del club Villanueva.

Es arquero del club Villanueva. Se fracturó la tibia izquierda en noviembre y necesita injertarse plaquetas para lograr una plena recuperación, pero denuncia que le soltaron la mano. El 10 de noviembre en la cancha "del Lechuga", ubicada en la intersección de Bellomo y Vigalondo, en un partido contra el equipo local, el arquero del club Villanueva Maxi-miliano Davio se quebró la tibia izquierda tras ser pisado por un rival. Desde entonces pasaron 60 días y el joven de 23 años todavía no se pudo operar, perdió su trabajo y apunta contra los dirigentes de la Liga Campa-nense. "No queremos explicaciones, queremos una solución", asegura Davio, luego que desde la Liga Campanense se intentaran poner en contacto con él al viralizarse el caso por las redes sociales. Maxi tiene quebrada la tibia izquierda por encima del tobillo y para lograr una recuperación plena necesita injertarse plaquetas que mantengan firme ambos extremos del hueso. Los médicos le habían recomendado operarse dentro de los 15 días después de la lesión, pero carece del dinero para afrontar la compra de las plaquetas. Esto disparó dos meses de larga espera y la probable mal soldadura de su tibia, que podría requerir ser fracturada de nuevo durante la eventual cirugía reparadora. "Cada club paga un seguro por sus jugadores, pero las autoridades de la Liga no se hicieron cargo de nada tampoco", acusó el joven, quien perdió su trabajo en un gimnasio debido a la lesión y desde aquel partido en lo del "Lechuga" no puede retomar su vida normal. "Estoy buscando que me den una respuesta de por qué esperaron dos meses a contactarme. Quiero saber qué pasó con el seguro. Y no quiero que sigan en la Comisión Directiva de la Liga quienes están ahora, porque esto ya ha pasado en otros varios casos similares", expresó el guardameta lesionado. La Auténtica Defensa consultó con fuentes vinculadas al equipo en el que juega Maxi Davio. Confirmaron la lesión que sufre el jugador y el tiempo que lleva sin poder operarse. Además, señalaron -al igual que remarcó el propio arquero- que lo asistieron en cuanto pudieron. Incluso que están pensando en organizar partidos a beneficio, iniciativa que ya había sido promovida con anterioridad en las redes sociales por vecinos del barrio Villanueva. Pero también aclararon que el seguro que pagan por sus jugadores es contrareembolso, es decir, que primero hay que costear la operación y después, si todos los papeles están en orden, la compañía aseguradora reintegra el dinero desembolsado. Por cada jugador, le manifestaron a este medio, se abonan $22 mensuales. El joven portero no sabe cuando podrá operarse. Y tampoco el tiempo de recuperación, que los médicos del Hospital San José le adelantaron será mayor si deben volver a fracturar el hueso. Mientras tanto encamina en paralelo gestiones con el Municipio. Busca que alguien le tienda una mano.



La solidaridad de sus compañeros reflejada en una bandera. LA LIGA ACLARÓ QUE EL SEGURO ES "CONTRAREEMBOLSO" La presidencia señaló que la aseguradora que tiene contratada para los jugadores "reintegra gastos una vez estos se hallan realizado hasta un tope de $100.000". Desde la presidencia de la Liga Campanense de Fútbol le acercaron a LAD un descargo sobre las acusaciones del jugador Maxi Davio. La Liga asegura que ha sido expuesta a una "serie de agravios" y que necesita "comunicar a los miembros y a la comunidad en general" qué determina su reglamento. "Por intermedio de la Liga Campanense de Fútbol, los jugadores habilitados para jugar los distintos campeonatos pagan un valor fijo por mes de $22 correspondientes a una póliza general que provee la empresa aseguradora, mediante la cual se hace responsable de reembolsar cualquier gasto médico que surja de un accidente deportivo durante la competencia de fútbol", expresaron. Y subrayaron: "La aseguradora reintegra gastos una vez estos se hallan realizado hasta un tope de $100.000". "Por lo tanto -continúa el descargo- la Liga no se hace cargo ni es responsable en el aspecto económico de ningún accidente deportivo. La póliza que se contrató fue acordada con la totalidad de los clubes quienes aceptaron los términos de la misma". Además, manifestaron que "cada uno de los integrantes de las comisiones de los distintos clubes" conocen y deben informar "a sus distintos jugadores" que "la Liga cobra una mensualidad que se acuerda a principio del torneo (cabe destacar que hace 2 años que no se modifica ese valor) con todas las autoridades de los clubes"; que "el monto total se destina abonar premios, trofeos y gastos de administración y control (comisión de penalidades)"; que "la totalidad de los gastos son acordados y aceptados previamente por la totalidad de las autoridades de cada uno de los clubes participantes"; todo lo que "deja constancia que las personas que componen la comisión de la Liga Campanense de modo alguno profitan con el dinero recaudado".

