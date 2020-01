La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/ene/2020 Tenaris ofrecería el 80% en dos turnos







"La propuesta es inadmisible porque va a haber compañeros que estarían suspendidos todo un mes, su salario estaría por debajo de la línea de pobreza", señaló Walter Piriz ayer en la puerta de la fábrica. Despidos en Titania. Tal como lo adelantamos en nuestra edición de ayer, los trabajadores de TenarisSiderca a quienes no se les renovó el contrato laboral no pudieron ingresar a trabajar a pesar del dictamen de Conciliación Obligatoria dictada por la delegación local del Ministerio de Trabajo. La medida de la empresa alcanza a 191 personas, entre las cuales alrededor de 50 son empleados de convenio, algunos de ellos hasta con 15 años de antigüedad. Así lo confirmó Walter Piriz, Secretario de Organización de la UOM, quien ayer en horas del mediodía se encontraba junto con integrantes de la Comisión Interna, en la portería de la fábrica. También confirmó que si bien la Conciliación Obligatoria comenzaba este miércoles a las 21, no sólo no pudieron ingresar los trabajadores desafectados en ese turno, sino en los subsiguientes, es decir, los del jueves a las 5 y 7 de la mañana, y el de las 13 horas, momento en que tomó contacto con la prensa local. Piriz confirmó que en las cuatro oportunidades señaladas, también estuvo presente un veedor del Ministerio del Trabajo para dar fe de la anomalía. Al respeto, un comunicado de la empresa, pegado a un costado de los molinetes, sobre las ventanillas de Apuntadores, señala que la empresa mientras dure la conciliación, "el personal temporalmente reincorporado recomenzará a devengar salarios en condiciones análogas a las aplicables hasta el momento de la extinción de la relación contractual oportunamente comunicada", al tiempo que aclara que no por eso reconoce como válida la resolución del Ministerio de Trabajo y se reserva el derecho de "impugnarla por los graves vicios que la afectan y que acarrean su nulidad absoluta". Como se recordará, estas desvinculaciones están atadas al desacuerdo entre las partes en la confección de un nuevo esquema de suspensiones propuesto por la empresa a partir del primero de enero. En ese sentido, Piriz también dijo que el régimen anterior tenía un impacto mínimo en el bolsillo de los trabajadores, y que no hubo acuerdo cuando ahora la empresa estaba ofreciendo un 80% dada la merma en la carga de planta de cara al 2020. "La propuesta es inadmisible porque va a haber compañeros que si estarían suspendidos todo un mes, su salario estaría por debajo de la línea de pobreza", señaló.

Piriz, ayer en la portería de TenarisSiderca, adelantó que el miércoles hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo.



Tenaris ofrecería el 80% en dos turnos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar