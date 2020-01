La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/ene/2020 Breves: Noticias de Actualidad







"ARGENTINA HACE" El presidente Alberto Fernández encabezó ayer un acto en el municipio bonaerense de San Fernando, donde volvió a pedirle a los argentinos "un esfuerzo para salir todos del pozo" en el que está el país, y afirmó: "Estamos arreglando la Argentina para todos". "Hagamos todos juntos un esfuerzo para salir todos del pozo, dándole la mano a los que peor que están, el esfuerzo debe ser de todos los argentinos de bien", enfatizó el primer mandatario en la ceremonia en la que se lanzó el plan "Argentina Hace". Al respecto, dijo que a punto de cumplir su primer mes en la Presidencia se está "arreglando la Argentina para todos", y agregó: "Unidos recuperamos el gobierno, unidos vamos a construir el día a día para un mejor país y terminar con la desigualdad y poner de pie la Argentina". El mandatario estuvo acompañado por el gobernador Axel Kicillof; los ministros del Interior, Eduardo De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y la titular de AYSA, Malena Galmarini. IMPORTACIÓN DE RESIDUOS El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, aseguró ayer que "en los próxcmos días" el Gobierno derogará una medida del expresidente Mauricio Macri que permite la importación de residuos. "En los próximos días se va a derogar el decreto sobre importación de basura, porque es indigno. Nosotros producimos mucha basura y si permitimos la importación, es un descalabro. No podemos permitir eso, porque es la puerta de entrada a residuos peligrosos", enfatizó el funcionario. Así, culminó el proceso administrativo legal por el cual no sólo se permite la "introducción e importación definitiva o temporal al territorio" de basura, sino también el tránsito de "residuos que tengan por destino un tercer país". BANCO CENTRAL El directorio del Banco Central dispuso ayer una nueva reducción del límite inferior de la tasa de interés de Leliq, el cual pasó de 55% a 52%, informó en un comunicado. La decisión fue adoptada de acuerdo con los avances en la mesa de concertación del programa Precios Cuidados y la "cercana modificación de los plazos de la Leliq en la búsqueda de la definición de una curva de tasa de interés en pesos", señaló. El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, ya había anticipado que "definitivamente" iba a continuar la tendencia "descendente". Se trata de la tercera baja dado que la primera había sido el 19 de diciembre, cuando pasó de 63% a 58% y la segunda, el 26 de diciembre, al caer de 58% a 55%. DOLAR El dólar oficial y el blue cotizaron ayer sin cambios en una jornada en la cual el Banco Central compró unos US$ 160 millones, frente a una mejora en la oferta de divisas. En otra rueda sin saltos en el tipo de cambio, el dólar minorista terminó a un promedio de $81,87, si se toma en cuenta el recargo del 30% para atesoramiento y consumos en el exterior. En el mercado paralelo, el billete tampoco tuvo variaciones y fue ofrecido a un promedio de $76,50. La brecha entre el tipo de cambio legal y el informal se ubicó de ese modo en 7%. En ese escenario, operadores estimaron que la autoridad monetaria adquirió unos US$ 160 millones, por lo que se mantiene como el principal comprador en una plaza financiera planchada por la profundización del cepo cambiario.

