Brindan indicaciones para una alimentación segura y saludable durante el verano

Desde la Secretaría de Salud del Municipio, durante este periodo estival, reiteran la importancia de un manejo cuidadoso de alimentos a fin de garantizar su inocuidad. La Secretaría de Salud del Municipio –a través del equipo capacitador en Buenas Prácticas de Manufactura- informa cuáles son los aspectos más importantes en el manejo de los alimentos para prevenir las ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos). Según indicaron, "las ETA se manifiestan generalmente con diarrea, vómitos y dolor abdominal. Puede haber también fiebre y dolor de cabeza. El cuadro puede ser leve y durar un par de días, pero es particularmente peligroso en niños y ancianos, ya que puede producir deshidratación, por lo que ante estos síntomas se recomienda concurrir sin demora al médico. Pero también hay ETA que pueden tener consecuencias más graves, con secuelas crónicas e incluso la muerte". "Lo mejor es prevenir, en este caso, con un manejo cuidadoso de los alimentos. Para ello, hay que tener en cuenta las 5 claves de la inocuidad, propuestas por la Organización Mundial de la Salud", agregaron. Finalmente, brindaron un detalle respecto a cada una de estas 5 claves: - MANTENER LA HIGIENE: El lugar donde cocinamos y los utensilios deben estar limpios y debemos lavarnos correctamente las manos. Las mesadas deben desinfectarse con lavandina y agua fría antes de comenzar a trabajar. - UTILIZAR AGUA Y ALIMENTOS SEGUROS: El agua, si es de calidad dudosa, debe hervirse durante 5 minutos, o bien potabilizarse con 2 gotas de lavandina (55 gr Cl /l) por litro de agua. Los alimentos deben ser adquiridos en comercios confiables y no estar vencidos. Hay que evitar la compra de productos de elaboración artesanal (quesos, fiambres) o sin su correspondiente rotulado. - COCINAR LAS CARNES EN FORMA COMPLETA: especialmente la carne vacuna picada, el pollo y el cerdo. Evitar recalentar las comidas. - EVITAR LA CONTAMINACION CRUZADA: los alimentos listos para consumir no deben estar en contacto con alimentos crudos; y deben utilizarse diferentes utensilios (tablas, cuchillos) para manipularlos. Es necesario lavarse muy bien las manos luego de manipular alimentos crudos y antes de manejar alimentos cocidos o listos para consumir. - MANTENER TEMPERATURAS SEGURAS: Durante el verano, la temperatura ambiental es óptima para la proliferación de los microorganismos que se encuentran en los alimentos. Por lo tanto, hay que tener la precaución de mantener temperaturas seguras: más de 60ºC o menos de 5ºC. Hay que consumir los alimentos en forma inmediata o enfriarlos en forma rápida antes de llevarlos a la heladera. Carnes, rellenos, tartas, estofados, pizzas, empanadas, no deben permanecer a temperatura ambiente durante más de dos horas. El descongelamiento de los alimentos debe hacerse dentro de la heladera, si se trata de alimentos crudos deben colocarse en el estante de abajo, en un recipiente que contenga los líquidos que se generan al descongelar. Nunca se debe descongelar a temperatura ambiente ni tampoco utilizando agua caliente. Para descongelar rápido en forma segura se debe usar el microondas. "Cumpliendo con estas 5 claves, logramos una alimentación segura, inocua, y reducimos el riesgo de contraer Enfermedades Transmitidas por Alimentos", completaron desde la Secretaría de Salud.

