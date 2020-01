La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/ene/2020 10 de Enero de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. CARRITOS EN EL PASO "Esquina de Jacob y Viamonte…supermercado chino. Este reclamo ya se publicó en octubre del año pasado pero todo sigue igual. Construyeron un tope para los changos que obstaculiza el paso del peatón por la esquina. Además no está pintado, por lo tanto no se destaca y en horarios que el comercio está cerrado puede confundirse con el cordón" muestra Susana. UN CLÁSICO... "Calle Matti que une del barrio Los Pioneros a las Praderas y camino San Sebastián están intransitables. No te podes imaginar cuando llueve no se puede pasar hay que entrar por los campos vecinos para poder salir", muestra Lily. "YO TE AVISE..." "Balcarce y Cabrera. Me cansé de reclamar, a quien corresponda por favor... alguien se va a accidentar. Esto no puede estar así por años", muestra Marcos. #QuejaVecinal palo de cableado telefónico inclinado, con riesgo de caer, si se cae deja a medio barrio sin teléfono. Ubicado en Modarelli y Córdoba. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/8WiSoekk1Z — Daniel Trila (@dantrila) January 9, 2020

10 de Enero de 2020:

