La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/ene/2020 Calendario Maya - Año Mago 1:

Viento 13 - Energía del Viernes 10/01/2020 -Trecena del Perro

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





Viento conexión con lo trascendente, verbo, palabra, aire, sutileza, la idea. Transmitir a través de sonidos nuestras emociones, aliento de vida, lo que no muta, lo profundo, el espíritu. KIN 182-VIENTO 13, GUIADO POR EL ENLAZADOR DE MUNDOS. Fin de la Trecena del Perro, trecena donde tuvimos que conectarnos con nuestros verdaderos sentimientos, con el corazón, con los valores de lealtad, fidelidad, compañerismo. El Viento nos trae un aire de renovación, el Viento guiado por el Enlazador de Mundos, nos pide vivir en momento presente, trabajando el desapego. Día propicio para comunicar y expresarnos desde el corazón. Expresar el mensaje justo, es el momento indicado. Esta frecuencia nos hace escuchar nuestro pulso interno, ser fiel a nuestra intuición y responder al llamado silencioso que nos marca nuestro corazón, que se siente en el pecho. Hoy hablar con la verdad, ser claros con nuestro mensaje, siendo coherentes entre lo que decimos y hacemos, entre lo que recibimos y trasmitimos. Ojo con estar muy verborrágicos y ser un ciclón de palabras que enreda todo, confunde y no dice nada claro. Ojo también con el lleva y trae, porque el viento en las discusiones nos hace descontrolar y decir muchas cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Nada de reprimir lo que se siente en este día, lo que queres decir. No te ahogues con las palabras, no adornes tu mensaje, decirlo clarito y directo. Hablar desde el sentir, no sirve intelectualizar los mensajes que llegan desde nuestro interior, el viento sabe, el viento sopla el viento renueva, fluye aire nuevo, ¡ah, qué lindo! tan necesario. Necesitaba una brisa renovadora. Sopla, sopla, sopla y desatraganta esas palabras, que se siente muy bien después de hacerlo. Buen viernes para todos que tengamos una jornada en paz! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Viento 13 - Energía del Viernes 10/01/2020 -Trecena del Perro

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar