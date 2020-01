La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 10/ene/2020 Breves: Polideportivas







SE RETRASÓ BENAVÍDES Ayer se disputó la quinta etapa del Rally Dakar 2020 que se está desarrollando en Arabia Saudita. Y no fue la mejor jornada para el salteño Kevin Benavides (Honda), quien terminó en el 9º puesto del día y, así, bajó al tercer escalón de la General, quedando ahora a 11m32s del líder, el estadounidense Ricky Brabec (Honda). "Tuve un mal comienzo, me perdí, pero luego retomé y pude mantener un buen ritmo. Lo bueno es que no debo abrir pista y me mantengo en un lugar expectante en la general", señaló Benavides. La etapa la ganó Toby Price (KTM), quien avanzó al segundo lugar de la General, donde los demás argentinos ocupan las siguientes posiciones: Luciano Benavides es 8º; Franco Caimi (Yamaha), 13º; Paco Gómez, 57º, y Sebastián Urquía, 70º. La sexta etapa será entre Na’il y Riad. Así, finalmente, el Dakar llegará a la capital de Arabia Saudita, donde el sábado será la jornada de descanso. TERRANOVA ESTÁ 5º En Autos, el español Carlos Sainz (Mini) se impuso en este quinto tramo que unió a Al Ula con Ha’il, sobre un recorrido de 353 kilómetros de especial. Segundo se ubicó el qatarí Nasser Al-Attiyah, mientras que el tercer puesto lo ocupa el francés Stephane Peterhansel (Mini). "Ahora me tocará abrir la pista en la siguiente etapa y eso me complicará. Es probable que me alcancen, pero bueno son particularidades de esta situación", agregó Sainz. Por su parte, el argentino Orlando Terranova se mantiene en el 5º puesto de la General: "Perdí 3 minutos al pinchar una goma, que fue raro porque fue un pinchazo chiquito. Perdimos tiempo ahí, una lástima porque en líneas generales habíamos hecho una muy buena etapa", explicó. RUSIA FUE MUCHO Argentina quedó eliminada de la ATP Cup al caer en la serie de Cuartos de Final frente a la poderosa Rusia, que presentó a sus dos mejores tenistas: Daniil Medvedev (5º del ranking mundial) le ganó 6-4, 4-6 y 6-3 a Diego Schwartzman (13º), mientras quey Karen Khachanov (17º) venció 6-2 y 7-6 a Guido Pella (25º). Luego, en el Dobles, los rusos sellaron el 3-0 con la victoria de Teymuraz Gabashvili y Konstantin Kravhcuk por 7-6 y 6-4 sobre Máximo González y Andrés Molteni. PANTERAS, A UN PASO Tras el debut triunfal ante Perú, la Selección Argentina Femenina de Vóley se impuso con un sólido 3-0 ante Venezuela, con parciales de 26-19, 25-16, 25-20, en su segunda presentación en el Preolímpico que se está disputando en Bogotá. Así, anoche, al cierre de esta edición, Las Panteras enfrentaban al local Colombia en busca del boleto para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. CON LO JUSTO, CHE En la primera jornada del año de Liga Nacional y después de un flojo arranque de partido, San Lorenzo venció 68-66 como local a Boca Juniors en lo que fue el debut de Néstor "Che" García como entrenador del Ciclón. Ahora, los de Boedo tienen registro de 9-3, mientras que el Xeneize cayó a 6-5. Además, también el martes por la noche, Regatas de Corrientes (5-7) superó 92-82 a Libertad de Sunchales (3-8) con 19 puntos de Paolo Quinteros. EUROLIGA: REAL IMPARABLE En la máxima competición europea de básquet, Real Madrid sigue en gran forma: venció 88-82 al Zalgiris Kaunas con 12 puntos y 9 asistencias de Facundo Campazzo. Además, Nicolás Laprovittola aportó 2 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias, mientras que Gabriel Deck estuvo ausente por lesión.

