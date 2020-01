La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi ya es nuevo jugador de Colo Colo de Chile







El delantero campanense viajó ayer por la tarde, arribó a Santiago de Chile, se hizo exámenes médicos, presenció el amistoso de su nuevo equipo frente a Godoy Cruz y luego fue oficializado por "el Cacique". Deja San Lorenzo tras 162 partidos y 64 goles. Será el quinto club de su carrera. Ayer se confirmó, finalmente, la salida de Nicolás Blandi de San Lorenzo: el delantero campanense viajó por la tarde a Chile para incorporarse a Colo Colo, equipo que pagará una suma que ronda los u$s 1.100.000 por su pase. Tras arribar a Santiago de Chile, el oriundo de nuestra ciudad se realizó los exámenes médicos y luego presenció el amistoso que su nuevo equipo, dirigido por Marceo "el Matador" Salas, disputó frente a Godoy Cruz de Mendoza. Y en el entretiempo de dicho encuentro, su llegada al club fue oficializada por "el Cacique" a través de sus redes sociales, al tiempo que el jugador fue presentado en el campo de juego ante la ovación de los simpatizantes. Posteriormente, el club publicó un pequeño video de "Nico" con su nueva camiseta. Y con las primeras palabras del campanense como nuevo jugador "colocolino": "Estoy muy contento de estar acá y espero poder contribuir para lograr todos los objetivos", aseguró el ex San Lorenzo En cada mercado de pases, el nombre de Nicolás Blandi venía siendo apuntado siempre para emigrar del fútbol argentino. Su jerarquía y sus goles son un bien codiciado en nuestro país y el extranjero. Y, además, en el último tiempo había perdido continuidad en San Lorenzo, una situación que también había suscitado que los rumores crezcan en cada receso. Así, América de México, Al Hilal de Arabia Saudita y Botafogo y Gremio de Brasil fueron algunos de sus pretendientes recientes. Mientras que Colo Colo de Chile siempre estuvo interesado en el delantero de nuestra ciudad y, esta vez, lo tenía como "Plan A" para reforzar a su plantel. Después de brindar en diciembre algunas declaraciones que lo ponían "más afuera que adentro" de San Lorenzo, la situación de Blandi tuvo un giro a principios de este año, cuando trascendió que tras una reunión con Marcelo Tinelli (Presidente del Ciclón) había avanzado camino a su renovación, impulsado por la buena sintonía con el actual DT, Diego Monarriz. Sin embargo, Colo Colo insistió por el delantero de 29 años (próximo a cumplir 30) y el Ciclón, tras no recibir la oferta esperada por Adolfo Gaich (Brujas de Bélgica ofreció 10 millones y no los 15 que pretendía Marcelo Tinelli), consideró oportuno negociar al capitán, cuyo contrato vence en junio. Blandi llegó a San Lorenzo en 2014 y participó del histórico título de Copa Libertadores en 2014. Y convirtió un tanto en aquella Supercopa Argentina en la que los de Boedo golearon 4-0 a Boca Juniors. Con el tiempo, por su ascendencia y su calidad humana, se transformó en el capitán del plantel. Y así, a pesar de algunas lesiones que lo relegaron en diferentes momentos, se despide de San Lorenzo como un referente de la institución, con 162 partidos y 65 goles con los Cuervos. Para Nico será el quinto club de su carrera profesional. Después de asomar en la Primera de Boca Juniors como juvenil, su debut oficial fue con Argentinos Juniors (estuvo a préstamo en la temporada 2010/11). Tras 28 partidos y 7 goles, regresó al Xeneize, donde en dos campañas disputó 60 encuentros y anotó 20 tantos. En 2014, San Lorenzo adquirió su ficha en u$s 3,6 millones. El resto es historia conocida, a excepción de un breve paso a préstamo al Evian de Francia en 2015. A Chile llega con el cartel de figura y a uno de los clubes más importantes del fútbol trasandino. Incluso, Colo Colo está clasificado para la Copa Libertadores 2020: integrará el Grupo C junto a Peñarol de Uruguay, Athletico Paranaense de Brasil y Jorge Wilstermann de Bolivia. A su vez, el fichaje de Blandi por el Colo Colo coincide con las incorporaciones de centrodelanteros que hicieron los otros dos clubes más poderosos del fútbol chileno: Joaquín Larrivey firmó para la Universidad de Chile, mientras que Fernando Zampedri jugará en la Universidad Católica. En tanto, con la salida del campanense, San Lorenzo sigue achicando su plantel. Otros futbolistas que no continuarán en Boedo son: Ezequiel Cerutti, Nicolás Navarro, Fernando Belluschi, Rubén Botta, Gianluca Ferrari y Santiago Vergini. Para Blandi será su segunda experiencia fuera del país, después de aquel paso por el Evian de Francia. Esta vez, mucho más cerca de su país. Y con la posibilidad de relanzar la exitosa carrera que ha sabido construir desde que asomó en Boca Juniors.

ANOCHE, COLO COLO OFICIALIZÓ LA LLEGADA DEL DELANTERO CAMPANENSE.





BLANDI JUNTO A MARCELO ESPINA, ACTUAL DIRECTOR DEPORTIVO DE COLO COLO. QUEDAN TRES CAMPANENSES EN LA SUPERLIGA Con la partida de Nicolás Blandi al Colo Colo de Chile, solamente quedan tres campanenses en la Superliga: Leonardo Sigali en Racing Club; Nazareno Solis en Aldosivi de Mar del Plata; y Joaquín Arzura en Huracán. Este terceto no terminó el 2019 de la mejor manera. Sigali todavía hoy sigue trabajando para recuperarse de la lesión que sufrió en su rodilla derecha en el partido ante Boca Juniors. Pero, a pesar de ello, recibió un mimo importante de parte del Presidente de La Academia cuando trascendió que el Xeneize (por recomendación de Juan Román Riquleme) tenía intenciones de incorporarlo: "Para nosotros, Sigali es intransferible. Sabemos del interés de Boca, pero el jugador va a seguir en el club, queremos que sea la bandera de Racing cuando se vaya Lisandro (López)", manifestó Víctor Blanco. Por su parte, Solís, después de iniciar el campeonato como titular, en los últimos tres partidos del Tiburón marplatense fue siempre al banco de suplentes. Por eso, en esta pretemporada apuntará a recuperar su lugar en el equipo que dirige Ángel Hoyos (reemplazó a Gustavo Álvarez). En tanto, Arzura ha corrido siempre de atrás en Huracán. Apenas fue titular en un juego (ante River Plate) y con el interinato de Néstor Apuzzo (suplantó a Juan Pablo Vojvoda) terminó incluso sin ser convocado en las últimas fechas. Ahora, con el arribo de Israel Damonte a la conducción técnica buscará ganarse el puesto para tratar de demostrar nuevamente las condiciones que lo llevaron a ser buscado por River Plate y Marcelo Gallardo. Además de Blandi, en el fútbol sudamericano habrá otros campanenses en diferentes campeonatos de Primera División: Adrián Martínez sigue en Libertad de Paraguay (donde será dirigido por Ramón Díaz); Diego Dorregaray continúa en Técnico Universitario de Ecuador; y Matías Ballini llegó recientemente a Independiente Santa Fe de Colombia. Así, serán cuatro los de nuestra ciudad desperdigados en Sudamérica. Más de los que quedaron en la Superliga.

LEONARDO SIGALI SIGUE REHABILITÁNDOSE DE SU LESIÓN EN LA RODILLA.



Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi ya es nuevo jugador de Colo Colo de Chile

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar