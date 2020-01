La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Los concejales de Juntos por el Cambio donarán parte de su dieta al Hospital San José







Es la parte que corresponde a sueldos que recibirán en los próximos meses y que obedece al pedido del Intendente Abella de congelar los salarios. "Esta medida no la podemos aprobar en el recinto dado que la oposición ensucia la cancha" dijo Cazador. "En línea con el congelamiento de sueldo del intendente Sebastián Abella y de toda su planta política, los concejales de Juntos por el Cambio decidimos donar a la cooperadora del Hospital Municipal San José todos los aumentos que le correspondan durante seis meses". Así lo anunció el presidente del bloque, Carlos Cazador, junto a sus pares en rueda de prensa. "De esta manera, vamos a acompañar y colaborar con la acertada decisión del Intendente", sostuvo. "Cada aumento que percibamos durante los próximos 180 días, lo entregaremos automáticamente a la cooperadora del Hospital para que se adquiera el equipamiento necesario, a fin de mejorar la salud de los campanenses", mencionó Cazador. No obstante, explicó que "esta decisión la tomamos a causa de la mezquindad política de la oposición que, ante el pedido de una sesión extraordinaria para tratar el congelamiento de las dietas salariales, pusieron palos en la rueda". "Esta medida no la podemos aprobar en el recinto dado que la oposición ensucia la cancha con politiquería barata y pedidos ilógicos, tal como nos tienen acostumbrados", concluyó Cazador.

Carlos Cazador cuestionó la actitud de los ediles de la oposición.





Todos los aumentos que perciban los concejales de Juntos por el Cambio serán donados a la cooperadora del Hospital.



Los concejales de Juntos por el Cambio donarán parte de su dieta al Hospital San José

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar