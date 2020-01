La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 El congelamiento de sueldos de los concejales quedará a voluntad de cada bloque







No hubo acuerdo para sesionar de manera extraordinaria y la titular del cuerpo deliberativo, Marina Casaretto, decidió cancelar el tratamiento de la ordenanza. La bancada de Juntos por el Cambio ya anunció que donará sus aumentos en los seis primeros meses del año. La Presidencia del Concejo Deliberante decidió finalmente no convocar a una sesión extraordinaria para debatir el congelamiento de las dietas de los concejales, lo que deja a voluntad de cada bloque el acompañamiento a la medida que el intendente Abella decretó días atrás para él y su planta de funcionarios políticos. Marina Casaretto, titular del órgano legislativo, anunció su decisión este viernes en conferencia de prensa y apuntó contra la oposición por anteponer pedidos de información "que poco tenían que ver" a la sanción de la eventual ordenanza para dejar sin efectos los aumentos que puedan llegar a percibir los ediles, subas atadas a la paritaria municipal que debería empezar a discutirse este mes. El intendente Abella había anunciado el congelamiento de su sueldo y el de toda su planta política por el término de 6 meses en diciembre al considerar necesario "un esfuerzo" en el escenario que atraviesa la provincia de Buenos Aires. "Tenemos que hacer un esfuerzo en este contexto que vivimos y es importante que lo hagamos desde arriba hacia abajo, dando el ejemplo los funcionarios políticos", sostuvo Abella. Y había invitado a los ediles y secretarios del HCD a imitarlo. "Yo tomó esa invitación, pero la definición es que no vamos a llamar a extraordinarias por ese tema porque convoqué a los presidentes y la verdad es que desde la oposición me hicieron un planteo a mi parecer bastante ilógico, con un pedido de un montón de información que poco tenía que ver con esta iniciativa", expresó ayer Casaretto. La presidenta del HCD precisó que los datos exigidos implicaban "pedidos que eran imposibles" de cumplimentar y tildó de "bastantes cerrados" a los ediles opositores del peronismo. "Entonces no hubo forma desde ningún lado de que lo trabajemos en conjunto", manifestó la edil oficialista. "El intendente me hace una invitación de este tipo y yo quiero apoyarlo, porque me parece una medida adecuada para el momento. Pero como presidente del Legislativo, tengo que convocar a extraordinarias y proponer la votación de una ordenanza", explicó. Pocos minutos después, desde las oficinas en el primer piso del Palacio Municipal, la bancada de Juntos por el Cambio anunció que renunciará de manera voluntaria a los aumentos, donando las sumas que se incorporen a sus dietas con el progreso de la paritaria municipal a la Asociación Cooperadora del Hospital Municipal San José. "Es más de lo mismo de parte de la oposición tratando de embarrar la cancha y hacer la politiquería barata a la que está acostumbrada. Pareciera que no tomó nota de lo que le pasó en octubre después de un año de estas conductas", manifestó Carlos Cazador, titular de la bancada oficialista, al cuestionar al peronismo por su condicionamiento a la sesión extraordinaria. "Nosotros vamos a hacer nuestro aporte. El intendente de buena fe ha hecho este congelamiento de los sueldos de su planta política y nosotros lo vamos a acompañar, pero dado que no lo vamos a hacer por ordenanza, lo vamos a hacer por voluntad propia, a través de la decisión de llevar nuestro dinero a la Cooperadora del Hospital que lo va a manejar mucho mejor que nosotros", añadió Cazador. La decisión de Casaretto de cancelar el llamamiento a extraordinaria dejaría sin sesionar al HCD por estos dos meses, ya que la propia titular del Legislativo confirmó que no tiene en agenda otros temas que requieran del voto de los concejales. Así, el HCD volvería a reunirse a comienzos de marzo para dar inicio al Período de Sesiones Ordinarias.

Casaretto decidió no llamar a sesionar porque el peronismo presentó “un pedido de un montón de información que poco tenía que ver con esta iniciativa".



