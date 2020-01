La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Ukelele y Guitarra: Ratola propone talleres de verano







"Si hay ganas y no nos ponemos límites, en poco tiempo podemos estar tocando un instrumento", expresa el músico. Son seis encuentros comienza el 21 y hasta el viernes 17 de este mes hay tiempo para inscribirse a través del email ratolaratola@gmail.com o por Whatsapp al 3489-480057 Hace cinco años Cristian "Ratola" Gigena realiza en el verano talleres de lo que él le apasiona: la música. "Es una buena alternativa de verano tanto para gente nueva que quiere estudiar y encuentra en esta época un momento más tranquilo que durante el año no tiene como así también para alumnos que durante todo el año estudian, por ejemplo canto, y buscan en el verano otra opción para cortar un poco con la rutina del año", asegura el músico en diálogo con La Auténtica Defensa. Las clases comienzan el 21 de enero. Los talleres tienen una duración de seis encuentros (ukelele martes 18.15 a 19.30 y guitarra martes de 19.30 a 20.15), se dictan en Bisellia Teatro Bar (Estrada 718). Detalla "la idea siempre fue acercarle a la gente una propuesta corta, fresca y con objetivos claros. Que puedan, a lo largo de seis clases, experimentar la parte más lúdica de ambos instrumentos para así ver si les gusta, tocando canciones desde la primera clase". No hay límite de edad, no hace falta tener conocimiento previo ni el instrumento. En ese sentido resalta "en este tipo de talleres no es algo importante porque se arranca desde cero. Tampoco es importante tener el instrumento y ni siquiera la edad es un impedimento para arrancar. La idea es mostrarles que la música se puede abordar desde diferentes lados y romper un poco ese mito de que solo pueden tocar unos pocos. La música es para todos". Finalmente Ratola asegura "para mí la música lo es todo y el tocar un instrumento es algo muy lindo. El ukelele, por ejemplo, lo veo hiper motivador porque se puede tocar fácilmente y funciona muchas veces como primer paso para después agarrar la guitarra" y agrega "creo que uno de los puntos altos del taller es que está diagramado de una manera para que en ningún momento uno se frustre y crea que "no es para uno", una frase muy escuchada pero totalmente errada. Si hay ganas y no nos ponemos límites, en poco tiempo podemos estar tocando un instrumento". La inscripción es hasta el viernes 17 y se puede hacer a través del Instagram: @ratolaratola, por email a ratolaratola@gmail.com o por Whatsapp al 3489-480057





