La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Breves: Noticias de Actualidad







NISMAN El exagregador cultural de Irán en la Argentina y acusado de ser el autor intelectural del atentado a la AMIA, Mohsen Rabbani, consideró ayer que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado y lamentó que se mantengan vigentes las acusaciones en su contra por el ataque terrorista de 1994. "Yo pienso que a Nisman lo mataron para que nadie se pudiera enterar de que tenía las manos vacías, porque a él le pagaba muchísima gente", sostuvo el dirigente persa. Y se preguntó: "¿Por qué cuando Alberto Nisman tenía la oportunidad de testimoniar ante los diputados, que iban a hacer preguntas muy precisas, lo mataron? ¿Quién mató a Nisman? ¿Por qué no dejan que la gente en Argentina conozca la verdad? ¿Por qué ocultan las cosas? ¿Por qué quieren llevar a la cárcel a D´Elía porque viajó a Irán". AMIA El presidente de la AMIA, Ariel Eichbaum, le reclamó al exagregado cultural iraní en Buenos Aires Mohsen Rabbani que "se presente a prestar declaración indagatoria" en la Argentina y no se quede en la impunidad. "Tiene cuentas pendientes muy importantes con la Argentina. Es el principal acusado del peor ataque terrorista perpetrado en este país y pesan sobre él alertas rojas de Interpol", sostuvo el dirigente comunitario. Eichbaum remarcó que "lo que tiene que hacer Rabbani, en vez de dar entrevistas, es presentarse a prestar declaración indagatoria con todas las garantías constitucionales de una República y no dar opiniones, refugiado desde la impunidad en Irán". ALBERTO FERNÁNDEZ El presidente Alberto Fernández evitó pronunciarse ayer acerca de las declaraciones que realizó el presunto autor intelectual del atentado contra la AMIA, el iraní Mohsen Rabbani, y afirmó que no tiene "nada que hablar" sobre los dichos del dirigente persa. "No tengo nada que hablar", se limitó a decir el mandatario al ser consultado sobre las palabras del exagregado cultural de la República Islámica de Irán en la Argentina, quien está acusado de haber planeado el ataque extremista del 18 de julio de 1994. De esta manera, el jefe de Estado evitó hacer declaraciones respecto al tema antes de ingresar al Centro Cultural Kirchner, en donde participó de una capacitación en la temática de género y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. VIOLENCIA DE GÉNERO El presidente Alberto Fernández participó ayer junto a su Gabinete de la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres y diversidades, prevista en la Ley Micaela, y consideró que es "imperdonable la supremacía del hombre contra la mujer". En declaraciones a la prensa al finalizar el encuentro desarrollado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), Fernández expresó: "Entiendo que es parte de una cultura que muchos años existió, pero ahora que nos dimos cuenta no podemos seguir siendo complacientes. Es un día para reflexionar". Antes, al hablar durante el evento, el Presidente señaló que se debe ir hacia "una sociedad igualitaria, con plenitud para todos, más allá de su condición de género y de su identidad sexual".

Breves: Noticias de Actualidad

