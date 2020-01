La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Opinión:

Es su esencia

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Está visto que los beneficiados en estos últimos cuatro años de gobierno neoliberal no están dispuestos a resignar ni siquiera una parte pequeña de sus ganancias futuras para que millones de ciudadanos puedan salir de su condición de pobreza a la que fueron condenados por una política económica que buscó y logró que estos ganadores pudieran obtener enormes ganancias. Como se dijo varias veces en esta columna, son insaciables. Esta voracidad permanente estuvo presente en el tratamiento legislativo de la ley impositiva bonaerense donde la alianza Juntos por el Cambio, fiel representante de los intereses antipopulares, lograron imponer modificaciones al proyecto presentado por el ejecutivo provincial que le quitan progresividad a la norma disminuyendo las actualizaciones a aquellos sectores que pueden pagarlas quitándole al gobierno provincial recursos para atender la catastrófica situación en que dejaron a la provincia. Una vez más los grandes productores agropecuarios, autodenominados "campo" están en pie de guerra contra la hasta ahora tenue política redistributiva que busca favorecer a la mayoría de la población empobrecida. Así vemos como han comenzado con los recordados "tractorazos" aunque todavía sin lograr los apoyos que consiguieron en 2008 que culminó con el voto "no positivo" del radical Julio Cobos entonces vicepresidente del gobierno kirchnerista.. Resultan pertinentes las recientes declaraciones del creador de Microsoft Bill Gates quien aseguró que "mi fortuna de 109 mil millones de dólares demuestra que la economía no es justa" y que "Fui recompensado desproporcionadamente por el trabajo que realicé, mientras que muchos otros que trabajan igual de duro luchan por sobrevivir". En este sentido agregó "estoy a favor de un sistema de impuestos en el que, si tienes más dinero, pagas un porcentaje más alto en impuestos". Esto lo dice alguien que nadie por militante de Juntos por el Cambio que sea, puede tildar de K, salvo claro Susana Giménez. Lo que deberíamos aclararle a la "diva del teléfono" es que aquello del "granero del mundo" se debe a la producción de granos, por eso lo de granero y no por las huertas y gallineros familiares y además que si en algo son expertos los pobladores de nuestro norte, entre otras cosas, es en plantar, actividad que vienen realizando permanentemente desde hace siglos y no precisamente en la pampa húmeda. El gobierno está decidido a reactivar la economía mediante la reconstrucción del mercado interno destrozado por el gobierno anterior que pulverizó el poder adquisitivo de los salarios. En este sentido, sus primeras medidas apuntan a una fuerte inyección de dinero en los sectores más empobrecidos y que por tener nula capacidad de ahorro se vuelquen en su totalidad al consumo. Como es previsible en una economía donde pocas empresas formadoras de precios dominan la producción de gran parte de lo que normalmente consumimos se corre el peligro que ese dinero sea apropiado por ese sector de la economía, no ya mediante un aumento de la producción que signifique creación de puestos de trabajo, sino como nos tienen acostumbrados vía aumentos de precios. Ante esta segura conducta empresarial es que se vuelve a implementar el programa de Precios Cuidados que congela los precios de más de 300 productos por tres meses. La novedad es que se han incorporado muchas primeras marcas que además sirven como precios de referencia ya que resulta impensable que otras marcas puedan aumentar sus productos en mayor medida porque quedarían fuera de competencia. Más allá de las declaraciones manifestando su buena predisposición los grandes grupos económicos demuestran en los hechos que no están dispuestos a cambiar en nada. Los despidos y rebajas salariales dispuestos por la empresa Tenaris es un claro ejemplo. Es su esencia.

