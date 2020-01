La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 FdT: "Seguimos como siempre en todos los barrios escuchando a los vecinos"







Los concejales Romina Carrizo y Oscar Trujillo del bloque Frente de TODOS estuvieron recorriendo los barrios Lubo y Dignidad donde dialogaron con los vecinos. "En Barrio Dignidad el Ejecutivo realizó una inversión millonaria para solucionar los problemas cloacales y no pudieron hacerlo dejando a los vecinos a la buena de dios" expresaron. Fueron varias los inconvenientes marcados por los vecinos de ambos barrios "zanjas anegadas y micro basurales; falta de tapas de desagües y señalización inexistente provocando un posible peligro para los vecinos; juegos de la plaza dañados e instalaciones eléctricas a la intemperie; entre otras cosas" detallaron los concejales al tiempo que sostuvieron "en barrio Lubo, en la puerta del Comedor-Merendero ‘Los solcitos del evita’ existe una zanja que es un foco infeccioso para los 70 chicos que asisten con regularidad al lugar; los responsables del comedor hicieron el reclamo a las autoridades municipales y hasta el momento no se les brindo una solución". "Recorriendo el barrio Dignidad nos encontramos en la esquina de Interno 2 y Pedro Omar con un obstáculo muy peligroso; una boca de tormenta que está rota a la que le han puesto hierros que sobresalen lo cual puede ocasionar un accidente teniendo en cuenta la circulación de autos, motos y por sobre todas las cosas chichos en bicicleta" comentó la concejal Romina Carrizo y agregó "eso inmediatamente debería ser tapado para evitar cualquier accidente". Los concejales se mostraron sorprendido por "el estado de abandono en el que está el CIC; existe un reclamo latente departe de los vecinos sobre la falta de turnos médicos. Nos comentaban que les dan apenas 10 o 15 números dependiendo de la voluntad del profesional que asiste en ese momento" y agregaron "esto queda en evidencia cuando a las 6.30 de la mañana los vecinos hacen fila para obtener un número a las 8 de la mañana cuando empiezan a atender y muchas veces se van sin la posibilidad de ser atendidos". "El CIC no está cumpliendo con la finalidad que debería por falta de recursos" afirmó Carrizo. En lo que respecta a la plaza del barrio "se ha realizado un trabajo de refacción, se le han colocado juegos nuevos los cuales ya se encuentran rotos, en un lugar que está pegado al destacamento policial; y llama la atención que en esa inversión que se realizó no hay cestos de basura y son los propios vecinos quienes se encargan de la limpieza del lugar". "Algo que es necesario que se repare de manera inmediata son las tapas de cableado del alumbrado público las cuales no están presentes, todos los cables están a la intemperie, lo que implica a nuestro criterio un grave peligro latente" relataron los concejales. Para finalizar afirmaron "desde nuestro bloque no nos tomamos vacaciones, seguimos como siempre en todos los barrios escuchando a las y los vecinos de Campana".

Concejales del Frente de Todos estuvieron recorriendo los barrios.





Los vecinos marcaron las problemáticas a los concejales.



FdT: "Seguimos como siempre en todos los barrios escuchando a los vecinos"

