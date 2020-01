La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Dusac propone baños públicos en los bancos







El periodista se reunió con la diputada Soledad Alonso para presentarle la iniciativa que podría llegar a transformarse en ley provincial. "Desde hace años vengo manifestando tanto en la radio como en mi programa de cable sobre la necesidad de legislar para que los bancos de todo el país posean un sanitario para sus clientes. Sabemos que a dichas entidades bancarias asisten muchos abuelos, discapacitados, embarazadas entre otros que poseen alguna enfermedad o necesitan del baño por distintos motivos", señaló el periodista Rubén Dusac sobre la iniciativa que le presentó a la diputada provincial Soledad Alonso. "En su momento, al hablar con un gerente, manifestó que no tenían baños para los clientes por una cuestión de seguridad. La explicación no me convenció, pues se podrían instalar en sectores donde sólo puede acceder el público. Al charlar sobre el tema en una entrevista telefónica con la a Diputada Alonso, le pareció interesante y aceptó la invitación para reunirnos y entregarle el pedido". Al respecto, la legisladora de nuestra ciudad, comentó: "Lo que propone Dusac es de sentido común, y de hecho yo misma lo he sufrido en carne propia la falta de un baño público en un banco, cuando estuve embarazada de mi hija, años atrás. Por lo pronto, voy a proponer el tema a los compañeros de mi bloque y empezar a trabajarlo. Hay que hacer muchas consultas y ver si es viable elaborar un proyecto que pueda ser tratado y sancionado. Sería un gran aporte a la calidad de vida de todos los bonaerenses y ¿quién sabe? perfectamente ser replicado en el resto del país".

“Sería un gran aporte a la calidad de vida de todos los bonaerenses y ¿quién sabe? perfectamente ser replicado en el resto del país", dijo la diputada sobre la iniciativa de Dusac.



Dusac propone baños públicos en los bancos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar