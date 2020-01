Berta Chudnobsky

Época de tomates a buen precio ideal para hacer una rica mermelada y tengan en cuenta de aprovechar las otras frutas de verano a punto, nunca pasadas. ¿Qué son los tomates, frutas o verduras? La controversia a este respecto viene de lejos, en concreto, se remonta a 1887 cuando se aprobó una ley en EE.UU. que asignaba impuestos a las verduras pero no a las frutas. Mientras los campesinos decían que los tomates eran frutas para no pagar, el gobierno alegaba que al servirse en ensalada y no como postre se trataba de una hortaliza, con el objetivo de cobrar. Desde que llegaron a Europa, tras el descubrimiento de América, los tomates se han convertido en un producto fundamental de la comida mediterránea. Los hay de diferentes tipos, entre los que cabe destacar: el tomate en rama, tomate cherry (más afrutado), tomate kumato o negro (más ácido), tomate pera (ideal para conservas), tomate canario (de sabor algo más dulce y algunos más en diferentes países. Se trata de uno de los alimentos más ricos en licopeno, un carotenoide al que se le adjudican una gran variedad de beneficios sobre la salud humana. El tomate es asimismo un producto fundamental a la hora de hacer dieta por su bajo contenido en grasas y calorías. Es además, una fuente muy rica de vitaminas y minerales como el potasio, el hierro y las vitaminas A, K y C. En concreto, un tomate nos aporta cerca del 40% del requerimiento diario de vitamina C y protege el sistema cardiovascular. INGREDIENTES - Tomates maduros 2 k - Azúcar 1,2 k - Clavo de olor 1 - Canela 1 rama - Cascarita de limón o de manzana verde para ayudar a la pectina PREPARACIÓN Cortar los tomates maduros con piel y semillas en cubos regulares pequeños. Colocar en un bol con azúcar, cubrir con papel film y dejar reposar por una noche en la heladera, para que suelte todo su jugo. Se puede colocar medio tomate con un clavo de olor para aportar mayor sabor a la preparación. Colocar los tomates con su jugo dentro de una cacerola junto con una rama de canela. Llevar al fuego y dejar cocinar hasta que los tomates se deshagan y la preparación tome cuerpo. Colocar un plato en la heladera y retirar frío. Colocar 1 cucharita mermelada sobre el plato y torcer. Si la preparación tomó cuerpo, significa que está en su punto. Retirar y envasar en caliente en frascos esterilizados. Tapar y dejar enfriar boca abajo recordar que las mermeladas cuando se enfrían espesan y una vez abiertas deben guardar en la heladera. Si se hace más cantidad: colocar una cacerola con agua fría, poner los frasco que los tape el agua y hervir 20 minutos retirar, dejar enfriar, rotular y guardar en lugar fresco. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com



La cocina de la abuela Berta:

Mermelada de Tomates

Por Berta Chudnobsky

