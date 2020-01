La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Efemérides del día de la fecha: 11 de enero







DEBUTA "VIRUS" Surgida de la fusión de las bandas "Marabunta" y "Las Violetas", la banda "Duro" tuvo una existencia efímera debido a que la cantante no terminaba de encajar en la misma. La solución al problema se presentó con el nombre Federico Moura, hermano de los integrantes Julio y Marcelo, que tenía una magnífica voz: "casi naturalmente surge lo de Federico. Alguien fue el que dijo ´vamos a buscarlo´, pero en un punto, inconsciente o no, todos pensaban en él." Luego de que Federico aceptara "Duro" paso a ser "Virus", una de las bandas más transgresoras y emblemáticas de los años 80, que debutó humildemente en el Club "Universidad de La Plata" desconociendo el éxito que les esperaba a futuro. FALLECE TATO BORES Mauricio Borensztein nació el 27 de abril del año 1927, en Buenos Aires. Destinado al mundo del espectáculo, desde muy chico comenzó a trabajar en el Teatro Nacional Cervantes como acomodador del público y se encargó de llevar los instrumentos y las partituras de la orquesta de René Cóspito y Luis Rolero. Su vida cambió cuando contando chistes en la despedida de soltero del músico Santos Lipesker llamó la atención del cómico "Pepe" Iglesias que le abrió las puertas de "Radio Splendid" en el año 1945 y marcó el inicio de su carrera. Multifacético y talentoso, "Tato" brilló en el programa radial "La escuelita humorística" con su personaje "El niño Igor" que llegó a tener su propio programa "Las aventuras de Igor" mientras que en los escenarios debutó con la obra teatral "Madame 13" y en la gran pantalla con la película "La caraba" (1947). No obstante, el medio que haría suyo y con el que marcaría a generaciones de argentinos fue la televisión: "llego a más gente y eso me importa, que se diviertan; quiero llevarles un poco de risa." En el año 1957 debutó en el programa "La familia GESA se divierte" y, al año siguiente, vestido con su icónico frac, peluca característica y el infaltable habano empezó a realizar monólogos en el programa "Caras y morisquetas": "el monólogo tiene una clave: es una especie de reportaje político; yo leo titulares de los diarios y cuento las noticias en el escenario agregándole un comentario jocoso." A lo largo de los años sus increíbles programas "Por siempre Tato" (1971), "Dígale sí a Tato" (1973), "Tato para todos" (1978), "Tato por ciento" (1981), "Tato de América" (1992) y "Good show" (1993) lo consolidaron como una de las grandes figuras de la televisión argentina que, con su picardía y humor, dejaba su sello en aquellos monólogos que traslucían la realidad del país y que aún hoy siguen vigentes. Su clásica despedida todavía permanece en la memoria de los espectadores: "por eso, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, la neurona atenta, ´Vermouth´ con papas fritas… y ¡Good Show!" Falleció a los 69 años, en el año 1996, en Buenos Aires. J.K ROWLING TERMINA DE ESCRIBIR EL ÚLTIMO LIBRO DE "HARRY POTTER" Un día como hoy en el año 2007, J.K Rowling terminaba de escribir el último libro de la saga de Harry Potter, "Harry Potter y las Reliquias de la Muerte", en el Hotel Balmoran de Ediburgo, Escocia. Después de 10 años cautivando a los lectores con las aventuras del famoso mago, la historia llegó a su fin durante la estadía de la escritora en un hotel escocés que quedó marcado por una escritura que Rowling hizo en un busto de Hermes: "JK Rowling terminó de escribir Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en esta habitación (652) el 11 de enero de 2007"; "nunca sentí esta mezcla de emociones extremas en mi vida, nunca soñé que podría sentirme con el corazón roto y eufórica al mismo tiempo".

