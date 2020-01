La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Primera Nacional:

Villa Dálmine realizó ayer su último doble turno de la semana







El plantel Violeta sumó horas de trabajo en estos días y, desde el lunes, se concentrará en San Nicolás para desarrollar la parte más intensa de la preparación. El plantel de Villa Dálmine continúa con la preparación para la segunda rueda del campeonato 2019/20 de la Primera Nacional. En ese marco, ayer realizó el tercer y último doble turno de esta semana (lunes, miércoles y viernes), en la que sumó horas de entrenamiento camino a la concentración que realizará a partir del próximo lunes en la ciudad de San Nicolás. En esa semana, en la que hará base en el Club Regatas, el Violeta intensificará sus trabajos, al tiempo que Lucas Bovaglio buscará comenzar a darle forma a un equipo que perdió a cinco jugadores (Juan Ignacio Dobboletta, Matías Ballini, Facundo Affranchino, Fabricio Brener y Marcos Arturia) y que esta semana incorporó al volante central Saúl Nelle y al mediocampista zurdo Nicolás Femia. Incluso, la semana de concentración en San Nicolás finalizará con un partido amistoso que disputará frente a Regatas (equipo que se prepara para el Torneo Regional Federal Amateur) en el flamante Estadio Único de dicha ciudad. Será entonces cuando Bovaglio dé las primeras pistas del esquema que piensa para el reinicio del certamen, teniendo en cuenta que la temporada la comenzó formando 4-3-3 y que con el correr de los partidos fue variando hasta terminar 4-3-1-2. Para Regatas de San Nicolás será el cuarto verano consecutivo que un club del Ascenso de AFA escoja sus instalaciones para realizar una concentración de pretemporada. Anteriormente lo hicieron Acassuso (2017), Nueva Chicago (2018) y Atlanta (2019).

PICAZZO, RIZZI, GALLARDO Y BANEGAS, AYER EN EL BAR LA CATEDRAL, DONDE EL PLANTEL COMPARTIÓ EL ALMUERZO TRAS LA PRÁCTICA MATUTINA. NUEVA INDUMENTARIA Después del anuncio del convenio con la marca Prócer que hizo el Club Villa Dálmine, el plantel profesional ya luce la nueva indumentaria de entrenamiento, la cual habría dejado muy conforme a los futbolistas y dirigentes de la institución. Sin embargo, todavía no trascendieron adelantos ni imágenes de los dos modelos de camisetas que Prócer confeccionará para que el Violeta luzca en los partidos del campeonato de Primera Nacional. Aunque sí se filtró que, antes del encuentro con Instituto en Córdoba, habrá una presentación formal de la nueva camiseta y toda la indumentaria que entregará la firma a Villa Dálmine.

OROSCO Y NELLE ENFUNDADOS EN LA NUEVA INDUMENTARIA DE ENTRENAMIENTO. BALLINI YA ENTRENA EN BOGOTÁ El último capitán de Villa Dálmine, Matías Ballini, ya entrena en Independiente Santa Fe, equipo de Bogotá que disputa la Primera División del fútbol colombiano. "Me recibieron muy bien. Desde que llegué me hicieron sentir uno más. Hay un grupo muy lindo. En cuanto a la adaptación, todavía me está costando un poco la altura, pero estoy tratando de entrenar al máximo para adaptarme lo más rápido posible y no tener excusas", explicó el campanense de 31 años. "Es un sueño estar acá. Sé que Santa Fe es un grande. Me encontré con un club grande, ordenado, con lindas instalaciones y mucha gente que apoya", agregó en diálogo con medios colombianos. Finalmente, también se refirió a lo que espera del torneo colombiano: "Es una liga muy competitiva, física, dinámica, con jugadores muy fuerte. También sé que tiene canchas complicadas por la altura y el calor. Pero particularmente no me gusta poner excusas, por eso quiero entrenar y adaptarme para estar al máximo".

BALLINI LLEGÓ A COLOMBIA DESDE VILLA DÁLMINE



