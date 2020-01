El último capitán de Villa Dálmine, Matías Ballini, ya entrena en Independiente Santa Fe, equipo de Bogotá que disputa la Primera División del fútbol colombiano. "Me recibieron muy bien. Desde que llegué me hicieron sentir uno más. Hay un grupo muy lindo. En cuanto a la adaptación, todavía me está costando un poco la altura, pero estoy tratando de entrenar al máximo para adaptarme lo más rápido posible y no tener excusas", explicó el campanense de 31 años. "Es un sueño estar acá. Sé que Santa Fe es un grande. Me encontré con un club grande, ordenado, con lindas instalaciones y mucha gente que apoya", agregó en diálogo con medios colombianos. Finalmente, también se refirió a lo que espera del torneo colombiano: "Es una liga muy competitiva, física, dinámica, con jugadores muy fuerte. También sé que tiene canchas complicadas por la altura y el calor. Pero particularmente no me gusta poner excusas, por eso quiero entrenar y adaptarme para estar al máximo".

BALLINI LLEGÓ A COLOMBIA DESDE VILLA DÁLMINE



Ballini ya entrena en Bogotá

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar