El mediocampista, de 38 años, jugó en Primera División, en todas las categorías del Ascenso y también en Europa. Es ídolo de Nueva Chicago y se sumará al Defe para el certamen que comenzará el 18 de enero. Finalmente, Defensores de La Esperanza confirmó el refuerzo de lujo que tenía en gateras: se trata del mediocampista Julio Serrano, de gran trayectoria en el fútbol argentino y uno de los ídolos que ha tenido Nueva Chicago en los últimos 15 años (jugó más de 230 encuentros en el elenco de Mataderos entre Primera B, Primera Nacional y Primera División). De esta manera, el Verdinegro de nuestra ciudad se potencia para afrontar la Copa Federación Norte que comenzará el próximo 18 de enero y que lo tendrá, en la primera fase, en el Grupo E junto a Pabellón Argentino de Marcos Paz y Central Buenos Aires de Zárate. "El querido Negro viene a sumar toda su experiencia y jerarquía a nuestro plantel. De toda la familia Verdinegra de Campana no tenemos más que palabras de agradecimiento para Julio por este hermoso gesto de venir a vestir nuestra camiseta", remarcaron desde el Defe. Serrano comenzó su carrera en Sacachispas, en la Primera D y, desde allí, saltó a Nueva Chicago, donde jugó desde 1999 hasta 2005. Después pasó por Almagro e Instituto de Córdoba antes de emigrar al fútbol europeo para jugar en Slovan Bratislava (de Eslovaquia). Luego volvió al Torito de Mataderos (2010-13) y después continuó su carrera en Estudiantes de Caseros, Atlanta, UAI Urquiza, Sacachispas y Lamadrid. Según los datos del sitio bdfa.com.ar, acumula 541 partidos y 56 goles en su carrera. En esta Copa Federación Norte 2020, Defensores de La Esperanza contará con la dirección técnica de Cristian Tejera y Miguel Ríos y la preparación física de Facundo Capurro. Ya había sumado dos refuerzos: Brian Aranda retornó al plantel tras pasar por Albizola FC, mientras que Diego Romero (ex Puerto Nuevo) llegó desde Mega Juniors. En cambio, Pablo Godoy pasó a Atlético Las Campanas, mientras que Mauro Soler retornó a La Josefa, los otros dos equipos campanenses que disputarán la Copa Federación Norte 2020. Para este sábado por la tarde, el Defe tiene previsto un amistoso frente a Belgrano de Zárate en el que ya presentaría a Julio Serrano y, probablemente, también a otros dos defensores que podrían reforzar al Verdinegro en la Copa Federación: "el Perro" Leonel Bargas (ex Villa Dálmine y Fénix) y Sebastián "Tom" Nicolini.

JULIO SERRANO TUVO TRES ETAPAS DIFERENTES EN NUEVA CHICAGO, CLUB HERMANADO CON DEFENSORES DE LA ESPERANZA.



Copa Federación:

Refuerzo de lujo; Defensores de la Esperanza confirmó a Julio Serrano

