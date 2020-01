El líder sigue siendo Atlético Las Campanas. Las categorías promocionales jugarán hoy la 34ª fecha. Los campeonatos 2019 de las categorías promocionales de la Liga Campanense de Fútbol siguen disputándose en este enero de 2020. De hecho, hoy estará jugándose la 34ª fecha en tres escenarios diferentes: -en cancha de Otamendi se medirán Desamparados vs Leones Azules (3ª y 4ª), Atlético Las Praderas vs Deportivo San Felipe (3ª y 4ª) y Otamendi FC vs Atlético Las Campanas (3ª y 5ª). -en cancha de Villanueva se enfrentarán Mega Juniors vs La Josefa y Villanueva vs Real San Jacinto. -y en cancha de Las Campanas jugarán Barrio Lubo vs Lechuga, Albizola vs El Junior (solo en 3ª), Defensores de La Esperanza vs Deportivo San Cayetano (3ª y 4ª) y Malvinas vs Las Palmas (solo en 3ª). TERCERA DIVISIÓN Las posiciones de este Torneo son las siguientes: 1) Atlético Las Campanas, 80 puntos; 2) La Josefa y Deportivo San Felipe, 74 puntos; 4) Atlético Las Praderas* y Albizola, 69 puntos; 6) Deportivo San Cayetano, 60 puntos; 7) Real San Jacinto, 57 puntos; 8) Defensores de La Esperanza, 53 puntos; 9) Otamendi FC*, 45 puntos; 10) Leones Azules*, Lechuga* y Mega Juniors*, 41 puntos; 13) Barrio Lubo, 39 puntos; 14) Malvinas, 37 puntos; 15) Villanueva**, 35 puntos; 16) El Junior, 34 puntos; 17) Juventud Unida, 33 puntos; 18) Desamparados, 25 puntos; 19) Las Palmas*, 10 puntos; 20) Deportivo Río Luján, 3 puntos.



LAS CAMPANAS, CAMPEÓN EN PRIMERA, TAMBIÉN MANDA EN TERCERA TORNEO RELÁMPAGO FEMENINO EN LAS PRADERAS Este domingo 12 de enero, el Club Atlético Las Praderas organizará en su cancha un Torneo Relámpago Femenino de Fútbol 7. El certamen comenzará a las 10 de la mañana y tendrá importantes premios para los mejores tres equipos. Las interesadas en participar pueden comunicarse al WhatsApp 3489-455854 para obtener mayor información. Luego de este Torneo Relámpago Femenino, ya en horas de la tarde y también en cancha de Las Praderas, se realizará un Torneo de Penales Masculino, con premios para las dos mejores parejas del certamen. Los interesados pueden obtener mayor información al teléfono 03489-15-344825.

Liga Campanense:

Prosigue el Torneo de Tercera División

