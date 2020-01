La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Breves: Fútbol







RUSSO Y … El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, brindó ayer una conferencia de prensa en la que se refirió a diferentes nombres propios que hoy circulan en el Mundo Xeneize. Sobre la continuidad de Carlos Tevez, el DT señaló: "Con Carlos estamos hablando de la parte futbolística, que es lo que más nos interesa. Sacar lo mejor de cada uno. Con la gente de fútbol nos entendemos rápido. Con él y con todos estamos hablando de las necesidades y las inquietudes que tienen ellos". Y en cuanto a posibles refuerzos se refirió a los casos de: -Pol Fernández (cuya vuelta estaría acordada): "La política nuestra es que hasta que no esté todo cerrado no decimos nada, pero estamos bien". -Paolo Guerrero (cuyo pase se habría enfriado): "El libro de pases sigue abierto y todo puede suceder". -Edwin Cardona (pretendido, hoy en Monterrey de México): "Los jugadores que estuvieron en Boca tienen un plus, porque saben lo que es Boca. No es fácil y estamos con los tiempos cortos, por lo que achicar los períodos de adaptación sería bueno". ¿SCOCCO NO RENUEVA? Mientras River Plate confirmó las continuidades de Ignacio Fernández (pretendido por varios clubes del exterior) y Javier Pinola, la duda apareció en torno a Ignacio Scocco. El delantero tiene contrato hasta mediados de año y prefirió no hablar de una posible renovación: "Quiero sentirme importante dentro del plantel y tener continuidad en cuanto al juego. No quiero apurarme a tomar decisiones, depende de cómo me voy sintiendo. Cuando llegue el momento veré la decisión que puedo tomar", explicó. Algunos rumores lo vinculan con un futuro en Vélez junto a Gabriel Heinze, aunque el atacante desmintió esa situación: "Conmigo no se comunicó nadie de ningún club. Tengo una muy buena relación con Heinze, somos amigos. Hablamos de fútbol, pero nada referido a una intención de que juegue para él", aseguró. REFUERZO SABALERO Brian Fernández fue anunciado ayer como nuevo refuerzo de Colón. Luego de una etapa exitosa desde lo futbolístico en la MLS, el delantero arribó a Santa Fe por la mañana y ya conoció a sus nuevos compañeros. En Portland Timbers, su última experiencia, convirtió 15 goles en 23 partidos. "Tu sueño y el de los sabaleros se hace realidad", marca el comunicado oficial del club en sus redes sociales. Brian, confeso hincha de Colón, podrá darse el lujo de defender la camiseta sangre y luto del elenco santafesino. De esta manera, regresa al fútbol argentino luego de dos años tras recorrer un poco el mundo: tras sus pasos por Defensa y Justicia, Racing y Sarmiento (J), jugó en Francia, Chile, México y Estados Unidos. DEBUTÓ PALACIOS El mediocampista Exequiel Palacios debutó ayer en Bayer Leverkusen de Alemania, en un partido amistoso en el que su equipo derrotó 3-2 a St. Gallen de Suiza en el predio La Manga Club, al sur de España, en un partido amistoso. En ese encuentro, Lucas Alario anotó el tercer tanto del conjunto alemán, a los 25 minutos del segundo tiempo, tras ingresar desde el banco de suplentes. Palacios, que deberá cumplir tres fechas de sanción en la Bundesliga alemana por su expulsión en fecha 15 de la Superliga Argentina de Fútbol, se incorporó a fines de diciembre a Bayer Leverkusen por 24.100.000 de dólares. Por ende, según los medios germanos, su debut oficial sería el miércoles 5 de febrero contra Stuttgart, por la Copa de Alemania, y tres días después estará en condiciones de jugar ante Borussia Dortmund.

