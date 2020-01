La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 11/ene/2020 Breves: Polideportivas







BENAVÍDES AFUERA El salteño Kevin Benavides sufrió ayer la rotura del motor de su moto Honda y se quedó sin posibilidad de alcanzar la victoria en este Rally Dakar 2020 que se desarrolla en Arabia Saudita. El incidente lo sufrió a sólo 44 kilómetros del final de la especial de la sexta etapa, camino a Riad, capital de Arabia Saudita. Hasta ese momento, Benavides marchaba junto a su hermano, Luciano (piloto KTM) y fue entonces que sintió que la moto perdía potencia, a la vez que salía humo blanco. La apagó, pero, al encenderla nuevamente, la moto ya no respondió. El director deportivo del equipo de la marca japonesa, el portugués Rubén Faría, confirmó que Benavides continuará en el Dakar, aunque ya sin posibilidades de coronarse (estaba tercero en la General hasta ayer). La sexta etapa la ganó el norteamericano Ricky Brabec, compañero de equipo de Benavides en Honda, quien así amplió su liderazgo en la clasificación general, por 20 minutos sobre el chileno Pablo Quintanilla. PETERHANSEL PRESIONA El histórico francés Stephane Peterhansel (Mini) se impuso ayer en la sexta etapa del Rally Dakar 2020 que se desarrolla en Arabia Saudita. Así, se mantiene en la tercera posición de la General de Autos y le descontó a los líderes, Carlos Sainz (fue 2º ayer con Mini) y Nasser Al-Attiyah (3º con Toyta). Actualmente, Sainz tiene una ventaja de 7m48s sobre el qatarí y de 16m20s sobre el francés. En el quinto lugar de la General, a 43m54s del español, se ubica el argentino Orlando Terranova (Mini), quien ayer fue 9º en esta sexta etapa: "Se me complicó el andar porque se me bajó el asiento en el kilómetro 24. Me sentí muy incómodo y nunca pude sentir la confianza para atacar", explicó el mendocino. Ya en Riad, capital de Arabia Saudita, los pilotos tendrán hoy jornada de descanso y mañana domingo afrontarán la séptima etapa, rumbo a Wad Al Dawasir. BÁSQUET: LIGA NACIONAL En la continuidad de la Liga Nacional de Básquet, Atenas (4-7) le ganó 92-88 a Instituto (7-4) en el clásico de Córdoba; Platense de Vicente López (5-7) superó 67-66 a Hispano Americano (5-9) en Río Gallegos; San Lorenzo (10-3) venció 74-70 como local a Ferro Carril Oeste (7-5); y San Martín de Corrientes (7-4) se hizo fuerte en su casa al derrotar 89-74 a Libertad de Sunchales (3-9). JUEGOS INVERNALES DE LA JUVENTUD En Lausanne (Suiza), comenzó la tercera edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno. En esta oportunidad, Argentina presentó una delegación de 16 atletas, encabezados por el esquiador Tiziano Gravier (hijo de Valeria Mazza), quien fue el abanderado en la ceremonia de apertura y participará de cuatro pruebas: Slalom, Slalom gigante, Super G y Combinada. ATP CUP: SEMIS El certamen por naciones que se está jugando en Australia ya tiene a sus cuatro semifinalistas. España se recuperó de la derrota de Rafael Nadal ante David Goffin y venció 2-1 a Bélgica; por lo que ahora chocará con Australia, que superó 2-1 a Gran Bretaña. En tanto, Serbia eliminó a Canadá de la mano de Novak Djokovic y en semis enfrentará a Rusia, que había derrotado 3-0 a Argentina.

Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar