Caso Albarracín: Su pareja reclama por su libertad

"La pericia de Gendarmería determinó la tenencia de 11 dosis humbrales de clorhidrato de cocaína, además de elementos de corte y envoltorios. Por otra parte Albarracín era investigado y seguido su vehículo por sospecha de narcomenudeo en varias investigaciones anteriores" explicaron las mismas fuentes judiciales, que además explicaron que la cantidad de droga que se le incaute en su poder a una persona no es necesariamente determinante para una imputación. "Posiblemente, en la causa de Albarracín existan otros factores y elementos concomitantes que determinaron la medida preventiva de privarlo de su libertad primero, y llevarla a juicio después. Si no fuese así, la Cámara no hubiese avalado el pedido del juez Grassi", señalaron.

Hace un año y medio que se encuentra detenido preventivamente por Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, aunque se lo vincula y será juzgado por presunta participación en el asesinato de Antonio Fernández, hijo de un concejal de Zárate. Su pareja dice que sólo habló con la Fiscal de Instrucción una sola vez y otra con su Defensora Oficial, quién reemplaza a un primer abogado que según ella no los defendió como debía.

"Hola soy Daniel Alejandro Albarracín y hago está publicación para que todos vean y sepan que estoy pasando por el peor momento de mi vida. Me encuentro privado de mi libertad hace 1 año y 5 meses gracias a una gran injusticia que arrancó en las manos de la señora Fiscal Andrea Palacios y fue apoyada sin ningún tipo de pruebas por el señor Juez Julio Andrés Grassi. El día 15 de junio de 2018 me hacen un allanamiento en mi domicilio, Iturriaga 210, en el barrio San Cayetano, donde estaba con mi mujer y mi hijo del corazón. Ese día se presenta esta señora junto a la DDI de Zarate-Campana sin ninguna orden de allanamiento exigiéndome que yo les diga dónde se encontraba el arma con la que mi compañero habría cometido un Homicidio (de Antonio Fernández, hijo de un concejal de Zárate). Mientras que yo les decía que estaban equivocados porque yo no tenía ningún arma, revolvieron y rompieron todo sin importarles nada. También quiero aclarar que la señora Palacios se quedó sólo 5 o 10 minutos (siendo que tenía que presenciar otro el allanamiento). Al ver que yo no tenía nada en mi casa comienzan a buscar drogas y la verdad es que me encuentran 1 bolsita en mi billetera y 2 en una linterna. La suma total de todo dio como resultado 4 gramos. Y me dicen que quedo detenido por tenencias de estupefacientes". Así comienza un extenso texto viralizado en Facebook por Albarracín semanas atrás, al tiempo que su pareja comenzó a recorrer los diferentes medios de comunicación para darle visibilidad al caso, dado que consideran que la Justicia no los escucha y para ella su detención está plagada de especulaciones sin fundamento alguno, y no han contado con una defensa adecuada.

HOMICIDIO, DROGA Y NARCOMENUDEO

El hecho ocurrió el 11 de junio del 2018 cerca de las 22 en la esquina de las calles 3 de Febrero y Matheu del barrio Villa Massoni de Zárate. Antonio Fernández (32), fue encontrado muerto con ocho de los doce disparos que se detonaron esa noche, instantes antes que un automóvil huyera raudamente del lugar.

El caso conmovió a la ciudad vecina, no sólo por sus características, sino también porque la víctima era hijo del concejal Ramón Fernández, del partido Nuevo Zárate. Las crónicas periodísticas relatan que, como parte de las investigaciones, a solicitud de la fiscal el Juez de Garantías Julio Grassi libró la orden de allanamiento para cuatro domicilios ubicados en el asentamiento Las Violetas y barrio Bosch, en los que se concretó la detención del imputado Carlos Domingo Gauna, apodado "El Chuli", principal imputado por el asesinato.

En esos procedimientos, las fuerzas policiales lograron secuestrar el automóvil mencionado, teléfonos celulares y vainas servidas calibre 9 mm que se encontraban en el interior del vehículo y que serían compatibles con los proyectiles que terminaron con la vida de Fernández.

Producto de la investigación, la justicia establece la probable participación de otro sujeto en el hecho, Daniel Alejandro Albarracín (24), quien fue aprehendido en otro allanamiento, esta vez, realizado en el barrio San Cayetano de Campana, donde los uniformados "irrumpieron en una casilla tipo bunker, en la que hallaron armas, municiones 9 mm, cocaína, una balanza de precisión y retazos de bolsas para fraccionar los estupefacientes". A este sujeto lo imputaron por comercialización de droga por el que se le dictó la detención cautelar; pero, como decíamos, quedó vinculado por el presunto delito de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", donde, juicio mediante, deberán probarse ambas acusaciones.

EL DESCARGO

"Lo primero que tengo para decir -dice Valeria Mansilla, pareja de Albarracín- es que yo estuve ese día y mi casa no es un bunker. No había una orden de allanamiento y no encontraron nada. Es mentira que en mi casa había armas o municiones, balanza… nada. Tanto fue así que la fiscal estuvo no más de 15 minutos y se fue. La policía se quedó y sí le encontraron a Daniel 2 gramos de cocaína para consumo personal, en su billetera, y otros 2 gramos en el interior de una linterna que estaba en el auto, pero nadie vio cómo encontraron eso y perfectamente podría haber sido plantado. Aun así, nadie puede pasar 1 año y medio preso por 4 gramos de cocaína. Sí es cierto que Daniel conoce a Gauna. Eran amigos, pero si la noche del asesinato hubo otra persona, no era Daniel. El supuesto testigo, resultó ser una persona de más de 60 años y que vio todo a unos 100 metros de distancia".

La historia no termina ahí. A los pocos días del allanamiento, y con un importante despliegue mediático, fue demolida una casilla que Albarracín estaba levantando a unas decenas de metros de su vivienda. Sobre ambas ocasiones dimos cuenta en estas páginas. En nuestra edición del 16 de junio de ese año, publicábamos a partir de información oficial difundida por la DDI: "Y fue así que se logró identificar a un joven de 24 años, por lo que se realizaron tres nuevos allanamientos que no sólo derivaron en su detención, sino también en un operativo que permitió desmantelar un bunker de venta de droga que utilizaría este sujeto en el barrio San Cayetano. Allí, los efectivos policiales secuestraron más de 200 gramos de cocaína, además de proyectiles calibre 9 mm y dinero en efectivo en una casilla que podría ser demolida en los próximos días, dado que se utilizaba solamente para comercialización de droga".

Y luego, en otra edición dábamos cuenta de que el martes 19 de junio se demolió la casilla aludida: "Durante un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, el Grupo de Apoyo Departamental, DDI y Drogas Ilícitas. El intendente Sebastián Abella estuvo presente en el lugar y señaló que ´esta vivienda solo se utilizaba para vender droga´ y que había sido marcada a partir de denuncias recibidas a través del Buzón Vida".

Valeria Mansilla confirma sólo una parte de la historia publicada: "Es verdad, el día que entraron a mi casa también fueron a la casa prefabricada que estaba levantando Daniel. Queda como a una cuadra y media, sobre la calle Iturriaga. Estuve presente, y no encontraron nada ese día: sólo un plato blanco, como de yeso, con restos de lo que parecía cocaína. ¿De dónde sacaron que había 200 gramos de cocaína, proyectiles, dinero? Eso es mentira. También estuve presente el día que la tiraron abajo. Hubo un montón de gente, estaba el Intendente y Secretario de Seguridad… había un video de ese día en YouTube y desapareció. Mostramos los papeles del terreno, cómo Daniel la fue levantando y nadie me hizo caso. A los pocos días Abella me recibió en su despacho, le expliqué todo lo que estaba pasando y me ofreció hablar con el Fiscal General, Castagno. Me entrevisté con el Fiscal y lo único que me dijo fue que me quedara tranquila, que por el homicidio no tenían nada contra mi pareja."

DESESPERADO

En esta parte del relato, volvemos al posteo de Daniel Alejandro Albarracín en su Facebook: "Me llevaron a la taquería de Escobar en donde estuve no más de 1 semana porque me trasladan a la Unidad 21 de Campana. Tuvimos la mala suerte de poner 2 abogados particulares que resultaron ser unos chantas que no hicieron absolutamente nada para defenderme; lo único fue sacarle plata a mi familia", señala y en otro párrafo concluye: "Pasaron 8 meses de investigación y me bajan a juzgado (fiscalía) supuestamente a decirme el resultado de las pericias de la droga encontrada en mi casa. Y no era así, esta señora después de 8 meses me citaba para indagarme como coautor de homicidio!!! Se los repito, después de 8 meses declaré lo que había hecho ese día y con quien estaba. Citaron a declarar a las personas que estaban conmigo y de poco me sirvió porque Palacios elevó mi causa a juicio con un pedido de 35 años de pena para mí!!! Y el Juez Julio Grassi le dio lugar, siendo que no tienen ningún tipo de prueba en mi contra y no la van a tener nunca porque yo no maté a esa persona y porque tampoco fui cómplice de quien lo hizo. Me acusan de ser quien disparó el arma; y nunca me hicieron ni una sola pericia de Dermotext, de parafina o rueda de reconocimiento. A lo que voy es que ¿Cómo puede ser que estén a punto de llevarme a Juicio por Jurado con un pedido de 35 años de prisión? Y por eso es que les quiero pedir que me ayuden a compartir mi historia; mejor dicho mi situación porque estoy desesperado. Soy consciente y sé las cosas que hacía, sé que tengo problemas con drogas ¡pero no soy un asesino!"

Consultada en ese sentido, Valeria Mansilla nos dice: "La noche del asesinato, una pareja de amigos estuvo con nosotros y cuando se fueron, Daniel, mi hijo y yo fuimos al Burguer King. Declaramos eso, y la fiscal no tuvo en cuenta nuestro testimonio. Incluso, está en la causa que la fiscal mandó a pedir las cámaras del Burguer King, pero que no había imágenes, no nos habían captado. Nosotros fuimos al local, y nos dijeron que era mentira. Que nadie había pedido imágenes, y que las grabaciones duran 24 horas y se borran, así que era imposible que les hubiesen cedido imágenes 8 meses después".

Hace unos meses, a Albarracín se le asignó una defensora oficial, la doctora Fabiana Florentín, quien tomó contacto con el detenido una sola vez. En ese intercambio, el acusado se habría notificado de una información clave que el abogado que había contratado la familia nunca habría mencionado. "La defensora le dijo a Daniel que a los 5 meses llegó a la pericia toxicológica y que tendría que haber quedado automáticamente libre porque eran menos de 4 gramos lo que le encontraron. Sin embargo, hasta lo último el abogado, que es de Campana, nos decía que la pericia no había llegado pero que teníamos que hacerle un monumento porque había logrado despegarlo de la causa del homicidio. Para nosotros le estaba dando tiempo a la Fiscal para que pasen los 8 meses y pida la elevación a juicio, y mientras tanto nos sacaba dinero a nosotros", señala Valeria.

La audiencia preliminar al juicio tendrá lugar en 17 febrero próximo, en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Zárate Campana. El fiscal será el Dr. Martín Zocca. "Daniel no sólo tiene que quedar en libertad, porque no es un asesino ni le encontraron nada, sino que además mucha gente debería dar explicaciones a la propia Justicia de todo lo ocurrido, incluyendo al abogado, Eduardo More, que contratamos. Ya no sabemos a quién pedir ayuda".