Enamorada de su profesión

Luego de trabajar en varias clínicas y los últimos 8 años como Directora Técnica de la sucursal local del Laboratorio Hidalgo, Verónica Chaparro decidió abrir el suyo en Becerra 927. "Me encanta mi trabajo. Siempre supe lo que quería ser. Desde el primer año de la secundaria, me di cuenta que me gustaban la Química y la Biología… no fue muy difícil inclinarme por la Bioquímica", dice Verónica Chaparro quien llegó a nuestra ciudad hace 15 años. Oriunda de Quimilí, Santiago del Estero, siguió los pasos de su hermano mayor quien se inclinó por la medicina y ambos estudiaron en Rosario, Santa Fe. "Mi mamá era maestra y mi papá empleado del ferrocarril, pero se quedó sin empleo y decidió poner un negocio de ropa y calzado deportivo. Mi hermano y yo comprábamos en Rosario y lo llevábamos hasta el negocio. Así nos pagamos la carrera y también era una forma de vernos seguido", comenta. Su llegada a Campana tiene una explicación: mientras estudiaban en Rosario, conoció a un campanense que también estudiaba medicina como su hermano. Se Casaron y tienen dos hijos. "Cuando me recibí, trabajé en el Sanatorio Británico de Rosario, integrando el staff de Transplante de Médula. Estoy en Campana desde 2005, y trabajé para el Sanatorio de la UOM en Campana; y las clínicas Del Carmen y Santa Clara de Zárate. Los últimos 8 años fueron en el Laboratorio Hidalgo, acá en Campana, como Directora Técnica. Luego de la experiencia acumulada, decidí poner el mío". El flamante laboratorio de Verónica se encuentra en Becerra 927. Tiene dos boxes de extracción y equipos de última generación para análisis de muestras, entre ellos un Mindray BS 240 y un Mindray 305, que son el orgullo de su dueña. "Un técnico los calibra a diario, lo cual me asegura calidad y precisión. La confianza del paciente es todo… en Laboratorio Hidalgo incorporé una metodología de trabajo muy estricta, y la replico aquí. Esos equipos también me posibilitan tener volumen de procesamiento lo cual implica una respuesta rápida también. Incluso, para acelerar los tiempos, generamos un informe que lo enviamos por correo electrónico o WhatSapp, de manera tal que no sea necesario que el paciente se vea obligado a volver para buscar los resultados", concluye con una sonrisa.

“En Laboratorio Hidalgo incorporé una metodología de trabajo muy estricta, y la replico aquí", asegura Verónica Chaparro.





El Laboratorio Chaparro a pleno. El lugar cuenta con dos boxes de extracción y equipos de análisis de última generación.



Enamorada de su profesión

