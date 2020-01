P U B L I C









Mejorados. Pese a los fantasmas que agitan desde algunos medios de comunicación, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno del FdT replica esquemas del pasado. El gobierno de Alberto Fernández cumple un mes en la práctica y algo más de cuatro meses en la teoría. En las sanciones de medidas de política mostró un renovado aprendizaje de la experiencia kirchnerista y gran plasticidad. Las decisiones tomadas --acertadas o no según cada criterio-- no repiten los usos del pasado, al estilo de la gestión macrista, tampoco discursivamente. A su vez, el diálogo con los actores involucrados y de los funcionarios para con la sociedad integran la realidad cotidiana y no sólo un lugar en la retórica discursiva. Un calibrado incremento de retenciones sumado a la decisión de segmentar alícuotas y/o compensaciones que se discute en enero es un ejemplo. Al igual que el impuesto a las operaciones en dólares asociadas al consumo superfluo, como el turismo (tomando nota que actualmente se evalúa desgravar a los pasajes), los servicios de entretenimiento y las compras en el exterior. Del recargo del 30% quizás lo más interesante sean las excepciones como la demanda de empresas para cancelar deudas, las compras de libros, plataformas educativas, medicamentos y tratamientos médicos. En tanto el cupo y gravamen a la compra de dólares para atesoramiento es una regulación que llegó para quedarse. El congelamiento de las tarifas de servicios públicos, del precio de medicamentos y de los combustibles también resulta una consideración valiosa a la hora de evaluar la no movilidad jubilatoria en los primeros seis meses de gobierno. Así como la sanción de impuestos para jubilaciones de privilegio y autos de alta gama que no salpica a la clase media. El relanzamiento del programa de Precios Cuidados se inscribe en esta tradición albertista. El programa fue reformulado --en tiempo récord-- y presentado con acertada precisión por el ministro de desarrollo productivo Matías Kulfas y la secretaria de comercio interior, Paula Español. Entre los aspectos a destacar se encuentra la estabilidad de la canasta de productos a lo largo de un año, lo cual permitirá un seguimiento y una referencia inflacionaria para los productos que la integren, además del cambio en la composición de dicha canasta y los acuerdos de precios alcanzados. Sólo 70 de los 500 productos de Precios Esenciales permanecen y en promedio computan una suba del 9% para el primer trimestre del año. Según evaluó Kulfas, 9 de cada 10 productos de la canasta macrista no hacían al consumo esencial de las familias argentinas. La nueva canasta es integrada por 312 bienes con predominancia de primeras y segundas marcas. La proliferación de productos irrelevantes para el consumo local así como de terceras y cuartas marcas había desvirtuado completamente el objetivo del programa, remarcó Español. El nuevo Precios Cuidados pauta una reducción promedio del 8% del valor de la canasta, destacándose los acuerdos para productos como pañales, café, higiene femenina y gaseosas con azúcar. Desde la cartera de Matías Kulfas también destacaron el día viernes que el marco de trabajo será instalar una agenda que permita definir el perfil productivo de Argentina para la próxima década. Las PyMEs, las industrias 4.0 (dedicadas a la tecnología y electromovilidad) y la sustentabilidad ambiental serán los ejes de dichas agenda, además de la protección de los puestos de trabajo. El ministro habló de un "Green New Deal" local, parafraseando las propuestas de los países centrales para reemplazar los combustibles fósiles, pero dirigida en nuestro caso a sustentar prácticas responsables en minería y el fracking de Vaca Muerta. Esta preocupación sin dudas se hace eco de la problemática planteada por la población mendocina en las protesta en contra de la minería irresponsable. En tanto, el organismo que dirige Miguel Pesce recortó por tercera vez consecutiva en el mes la tasa mínima de referencia, llevando el nivel al 52% anual (semejante a la inflación de 2019). Favorecer el crecimiento de la actividad económica es el objetivo compartido con el ministro de economía, Martín Guzmán. "Estas primeras medidas nos hacen ver que el Gobierno se va moviendo en una dirección positiva", afirmó Alejandro Werner, el director del FMI para el Hemisferio Occidental el día jueves.

Primer mes

