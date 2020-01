TURISMO Casi el 60% de los argentinos realizará turismo local durante el verano en un contexto en el que impactó la inflación y la decisión de aplicar el impuesto del 30% al dólar, subrayó un análisis de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). El presidente de la entidad, Camilo Alberto Kahale, sostuvo: "Los números de la primera semana del año entusiasman a las pymes del sector turismo". "Hace varios veranos que no veíamos tanto movimiento en las diferentes plazas turísticas del país", puntualizó. FEBA subrayó así que "casi el 60% de los argentinos realizará turismo local durante el verano". "Estos números coinciden con el movimiento de turismo interno registrado durante las fiestas de fin de año y el último fin de semana de 2019, cuando más del 62 por ciento de los argentinos decidió comenzar sus vacaciones en algún destino del país", señaló. D´ALESSIO El operador judicial Marcelo D ´Alessio aseguró ayer que si habla, "se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo" y contra la ex presidenta Cristina Kirchner, al tiempo que le pidió al juez federal Alejo Ramos Padilla que le otorgue la prisión domiciliaria. "Si yo hablo, se caen las cuatro causas emblemáticas contra el kirchnerismo, más las causas que tiene la ex presidenta", sostuvo el falso abogado, que se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. En diálogo con Radio 10, el único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión le pidió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le conceda la prisión domiciliaria. "Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa", remarcó. TRAGEDIA AÉREA El comandante de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), Amir Ali Hajizadeh, confesó su responsabilidad en el fulminante accidente del avión de pasajeros de Ukraine International Airlines, informaron medios de su país. "Después de escuchar esta noticia […], deseé estar muerto", reconoció el militar de alto rango, que habló ayer sábado en rueda de prensa. El comandante agregó que la CGRI acepta toda la responsabilidad por la destrucción de la aeronave y que aceptará cualquier decisión que adopten las autoridades de la república islámica. Hajizadeh señaló que el incidente se produjo en medio de una gran tensión con Washington, "mayor que al comienzo de la Revolución [iraní]" de 1979 -dijo-, y que su país estaba preparándose para potenciales ataques por parte de EE.UU. ALCOHOL CERO El Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, consideró que el país debe avanzar hacia una ley de "alcohol cero" al conducir "en el corto plazo". "Debemos ir a ese camino en el corto plazo, tener una ley y después ser muy severo con los controles y las multas", sostuvo el funcionario nacional. El ministro consideró que "no nos podemos dar el lujo de que en la Argentina haya 25 muertos por día en las rutas". Meoni contó que días atrás se reunió con el diputado nacional Facundo Moyano, quien impulsa una ley que prohíbe el alcohol para los conductores, ya que la ley nacional de Tránsito (24.449) actual permite circular con una alcoholemia de hasta "500 miligramos (0,5 gramos) por litro de sangre".

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar