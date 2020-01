Incluye también a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de Pensiones no Contributivas. En el marco de las políticas de apoyo a los sectores de menores ingresos anunciadas por el Gobierno Nacional en diciembre pasado, la ANSES informa que los titulares de una jubilación, pensión, Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones no Contributivas (PNC) que cobren un solo haber y no superen los $19.068 percibirán el segundo bono extraordinario junto con el cobro de sus haberes de este mes. La ANSES estableció que el bono se cobre este mes junto con la jubilación, en la misma fecha, para evitar largas filas en las entidades bancarias y simplificar la gestión a los adultos mayores. También es importante destacar que además de retirar el dinero de cualquier cajero automático, sin tener que asistir específicamente a la entidad bancaria donde cobra habitualmente, los jubilados y pensionados podrán utilizar el monto del bono realizando compras o pagos con su tarjeta de débito, desde su Cuenta de la Seguridad Social. El bono está destinado a quienes cobran una sola prestación, por lo que una persona que percibe un haber jubilatorio y otro por pensión no estará incluida en el cobro. Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, que actualmente es de $14.068, cobrarán $5000. El valor del bono extraordinario irá variando de acuerdo con el haber percibido por el jubilado y pensionado beneficiado, hasta llegar a un máximo de $19.068, una cifra que surge de sumar la jubilación mínima más $5000.



Con los haberes de enero:

Jubilados y Pensionados cobran el segundo bono extraordinario de la Anses

