Alejandra Dip





Semilla, florecer, crecer, expandirse, madurar, liberarse de estructuras y mandatos impuestos por la familia o la sociedad, es el sustento, energía de fertilidad. Kin 184 - SEMILLA 2 guiada por el GUERRERO. Es la energía que nos desafía estos trece días que comenzaron ayer con la Noche marcándonos el propósito de nuestro aprendizaje. Hoy día portal cósmico, la energía se encuentra potenciada por 13. La Semilla nos pide romper con las estructuras, PARA SOÑAR, hay que poder romper con las estructuras que no nos permiten levantar vuelo, dejar fluir a la imaginación y viajar por el mundo donde los deseos son posibles. La Semilla es el florecer! Días donde se nos desafía a dar en el blanco. Energía de crecimiento, de maduración, de concreción y de creatividad. En esta trecena debemos trabajar sobre los vínculos familiares, o los vínculos donde el amor es el lazo de unión, trabajar para crecimiento de ese vínculo, para saber si estamos atinando, si estamos poniendo la semilla en el surco justo, o debemos preparar la tierra antes para que este vínculo crezca, florezca, de frutos, se multiplique!! Qué lindo que la noche nos dé la posibilidad de soñar con que es posible! Hoy podemos estar estructurados, asfixiar con controles o sentirnos ahogados con la marca cuerpo a cuerpo que nos impongan los otros No te limites hoy, volá, deja a tu imaginación CREAR!! No dejes que la noche te paralice y te quedes con lo que tenes por miedo, animate y anda tras los pasos de lo que querés y siempre quisiste. Sacate las dudas, salí de la zona de confort y arriesgate a ser feliz! Energía que gusta del poder y reconocimiento OJO con cebarse con eso, los extremos siempre son malos. Soltá la crítica y la negación, que nos potencia esta energía si no la canalizamos en forma positiva, salí de tu propio EGO. Que en equilibrio nos impacta con su solidaridad, su capacidad de amistad, su histrionismo y su magia Día para estar con las plantas, plantar un arbol, en contacto con la pacha, y con visión de lo que queremos que crezca de esa semilla que pusimos con amor en la tierra! Buena jornada, que coseches tu siembra y que sea para bien! es mi deseo. El tiempo es hoy, vivilo ya! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Semilla 2 - Energía del Domingo 12/01/2020 -Trecena de la Noche

Por Alejandra Dip

