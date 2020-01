Efemérides del día de la fecha: 12 de enero

DÍA DEL PIZZERO Y EL PASTELERO En este día se conmemora la fundación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros que se celebra desde el año 1946 bajo el nombre de "Día del Gremio." El propósito de esta jornada es homenajear a los trabajadores por su dedicación, cuidado y labor diario en la elaboración de alimentos disfrutados cotidianamente por las personas. Al respecto el Secretario General del Sindicato, Luis Hlebowicz, manifestó: "el trabajador de nuestro gremio con su esfuerzo y dedicación prepara los productos más populares que disfrutan todos los argentinos en el día a día, desde el desayuno hasta la cena. Nuestros productos le dan felicidad al resto de sus compañeros y a la sociedad en general". FALLECE GUILLERMO NIMO Guillermo Nimo nació el 22 de febrero del año 1932 en Buenos Aires. Ligado al fútbol desde su infancia, Guillermo jugó en la reserva de Huracán hasta que su negativa a irse a un equipo de una categoría inferior lo llevó a asociarse al Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). Sin embargo, un partido sin referee y la propuesta de arbitrar el mismo le dieron la certeza de que su lugar en la cancha era con el silbato y las tarjetas: "me dijeron si me animaba. Yo me animé y desde ese día me gustó. Le pregunté al doctor Mauriño, que era juez y socio de G.E.B.A., cómo debía hacer para estudiar y me anoté en el curso". En los años 60 comenzó a arbitrar sus primeros partidos; a pesar de ser considerado un profesional justo y haber dirigido partidos internacionales, una equivocación en el partido entre River y Vélez por la definición del Nacional 1968 en el que no cobró penal para el "millonario" por una mano del Luis Gallo provocó la ira de los hinchas de "La Banda" y, al poco tiempo, su desvinculación con la AFA. Pero eso no significó caer en el anonimato, ya que, al llegar al programa "La noche del domingo" de Gerardo Sofovich ganó notoriedad con su famosa sección de la "perla blanca" y la "perla negra" que cerraba con su frase "por lo menos así lo veo yo": "la perla blanca es para elogiar y la negra es para destacar los errores que cometió un jugador en un partido." Asimismo formó parte de los programas "Polémica en el fútbol" (1982), "Polémica en el bar" (1997), "Tribuna caliente" (1993) y "El show del fútbol" (2012): "yo soy Guillermo Nimo, hago un show para informar y para divertir, porque finalmente esa es la televisión" le comentó a "El Gráfico." Además tuvo su propio programa radial "Nimo no perdona", actúo en las películas "Gran valor" (1980) y "Esa maldita costilla" (1999); e incluso en el videoclip "La guitarra" de "Los Auténticos Decadentes". Falleció a los 80 años, en el año 2013, en Buenos Aires. SE ESTRENA LA SERIE DE "BATMAN" Un día como hoy en el año 1966, la cadena televisiva "ABC" emitía el primer capítulo "Batman." Basada en la historieta de "DC Comics" creada por Bob Kane y Bill Finger, la serie protagonizada por Adam West y Burt Ward permitió que el superhéroe saliera del mundo de los comics y llegara a más personas a la vez que provocó que los niños se volcaran a lectura de los mismos. El éxito de la serie le permitió permanece al aire 2 años con 3 temporadas y un total de 120 episodios.

Efemérides del día de la fecha: 12 de enero

