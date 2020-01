Jorge Bader

A veces se habla mucho de un tema y se lo desconoce realmente en profundidad. Y muchas más veces se piensa en el micro sistema local sin interpretar que en este concierto mundial globalizado somos simplemente un eslabón de un conjunto más complejo de relaciones y decisiones que muchas veces no pasan por la micro escala local. Lo voy a referir a un caso concreto del cual he sido accidental protagonista. Cuando se puso en vigencia nuestro Código de Planeamiento Urbano en el año 1984 a instancias del trabajo que realizamos durante el primer año de la democracia en la Incipiente Dirección de Planeamiento de nuestra ciudad, había en Campana un muelle fiscal, un mercado de frutos y tres o cuatro puertos privados dependientes de empresas industriales o explotaciones areneras. Si se me escapa alguno es porque ya el recuerdo es lejano pero no debía ser mucho más que eso. Lo cierto es que nuestro Código original no contempló para nada el potencial de desarrollo portuario futuro. Ni consideró su tipificación como categoría no necesariamente industrial, ni tuvo en cuenta el impacto de la logística en el desarrollo de nuestro territorio. Sencillamente porque aún no existía. Recuerdo que en el año 1987 escribí un artículo sobre la potencialidad de la Hidrovía y su impacto en la economía local, algo incipiente ya que recién se había empezado con el balizamiento y dragado de ciertos tramos para garantizar la navegabilidad, y que muchos de los que lo leyeron criticaron por considerarlo una fantasía imaginativa. Este proyecto cuyo impacto real no se imaginaba, fue objeto de análisis internacionales, tanto es así que recuerdo un artículo del Magazín especializado, Interna-tional Rivers, que declaraba en su apéndice inicial, "La Hidrovía es un plan de los cinco países de la cuenca de la Plata para transformar los ríos Paraguay y Paraná en un canal industrial de navegación. Según el plan original desarrollado en 1997 por el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se realizarían intervenciones de ingeniería, inclusive la voladura de rocas, el dragado, y la canalización estructural en centenas de sitios a lo largo del sistema de 3.400 km, de Cáceres, Mato Grosso, Brasil hasta Nueva Palmira, Uruguay. El Gran Pantanal, la mayor región de humedales del mundo, sería gravemente afectado, y se han alzado las voces de científicos previniendo que la canalización del río Paraguay causaría perjuicio en los esteros con una pérdida enorme de biodiversidad". En resumen, en el manifiesto que le da origen al proyecto, estaba claro que la Hidrovía Paraguay - Paraná tenía tres objetivos principales: 1. Acondicionamiento de una vía navegable de 3.442 kilómetros de longitud entre Puerto Cáceres (Brasil) y Nueva Palmira (Uruguay) 2. Desarrollo de un sistema portuario que permita a cada país disponer de accesos competitivos al sistema. 3. Implantación de una flota adaptada a las características de la vía acondicionada. Como siempre digo, no es necesario dar por válidas mis palabras, que son simplemente una opinión. Invito a quienes se interesen en analizar la magnitud real de este proyecto a visitar la página de noticias de la empresa TÉLAM y buscar los artículos relacionados con la Hidrovía Paraná Paraguay, y van a encontrar una innumerable cantidad de noticias acumuladas sobre el potencial de inversión objetiva sobre este curso de agua de valor internacional. Hay un artículo del año 2017 titulado "Las hidrovías americanas recibirán un impulso de 50 mil millones de dólares en los próximos años" cuyo extracto dice algo más o menos así "las inversiones previstas para las obras de la Hidrovía, Paraná Paraguay según el informe de la Corporación Andina de Fomento permitirán aumentar la capacidad de transporte de 20 millones de toneladas anuales a 60 millones en las próximas dos décadas". Otro artículo más reciente, de este año declara que la empresa belga Jan de Nul ha invertido 40 millones de dólares en la construcción de una draga de arrastre que cumple con las estrictas normas ambientales Euro V que regulan esta materia para traer a la Hidrovía Paraná Paraguay. Se trata de una draga de succión por arrastre especializada en suelos blandos que permitirá el mantenimiento de la navegabilidad de este sistema internacional de flujo de mercaderías, donde según dice el artículo, esta compañía opera hace más de 25 años. Mi cuestionamiento se funda siempre en lo metodológico, hace años que sabemos que nuestro destino está definido y solo actuamos en forma contestataria. Con estas informaciones, voy al punto en que nos hemos perdido décadas sin planeamiento proyectivo, y no pudimos analizar nuestro verdadero rol en este sistema integrado de intereses internacionales, donde somos simplemente un punto más. Si hubiéramos mantenido el ejercicio del análisis territorial, hoy tendríamos menos conflictividad en las decisiones y un plan de acción para insertarnos en este concierto estratégico, porque mal que nos pese, somos una parte de ese desarrollo portuario que en muchos casos, está por fuera de nuestra decisión local y nos encuentra sin siquiera un plan de acción objetivo para minimizar los conflictos que esto puede traer, ni el desarrollo subsecuente y derivado, en accesibilidad y soporte urbano para estas futuras inversiones. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Es nuestro destino

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar