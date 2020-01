Algunos acontecimientos naturales de la vida nos sorprenden o quizás para nosotros los mayores, padres, abuelos, etc. generalmente nos toman distraídos. Es difícil prever cuando un joven decide mudarse de la casa paterna, comenzar a vivir su historia, la historia de la adultez, se nos rompe el corazón y nos preguntamos ¿cuándo maduró? pero si hasta ayer era chiquito/a, pasó el tiempo, y atrás también quedaran etapas; algunos jóvenes se inclinan por profesiones no tan convencionales u oficios, que, analizando fríamente bajo nuestro criterio, pueden no ser lo suficientemente rentables para enfrentar las obligaciones que demanda la actualidad, En este punto, el de la esperanza, es donde debemos dejar de lado nuestras reiteradas suposiciones y permitirle a Dios morar en nuestra vida. Él está a la puerta de todos y llama, (Apocalipsis 3.20) de nosotros depende dejarlo entrar: Él es el dueño de todo, el creador del universo, su nombre es Dios, Jesús, Su Palabra está escrita, en "La Biblia", dirigida a todos los hombres y creyentes en particular, y es verdadera, justa, exacta. En (Isaías 46:3) El Señor dice "A quienes… he llevado desde la cuna" En el (Salmo 32:8) expresa "Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir"; (hermosa promesa). Y también a sus (obreros) los discípulos, cuando los mandó a predicar los aleccionó recomendando: "No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su alimento" (Mateo 10:9) (seguro no les faltará nada) (Marcos 3:27) "Entonces Jesús, mirándolos, dijo: Para los hombres es imposible, más para Dios, no: porque todas las cosas son posibles para Dios" El (Salmo 91:11-12) "Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, Para que tu pie no tropiece en piedra" "La Biblia" posee un material repleto de enseñanza y sabiduría, es una mina de riquezas y abarca todas las circunstancias de la vida, su verdad es indiscutible, "debería" ser consultada periódicamente, diariamente, porque en su contenido solo encontramos justicia, perdón, amor, respeto; se me ocurre considerarla como el timón del mundo Dios es quien te abre caminos donde no los hay, déjate guiar por El, hazte amigo de Jesús, Él te llevará de la mano por donde quiera que vayas, estudia La Biblia, conocerás más de Él, te hará entender y te enseñará el mejor camino para ti. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Rosa Buhalezuk Rivadavia 447- Campana -Tel. 03489. 427296 / 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Vuelos de esperanza"

Por Rosa Buhalezuk

