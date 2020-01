Recompensa:

En las sagradas escrituras San Mateo Cap.10 Vers40 dice: "El que a vosotros recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me mando". Con estas palabras nuestro señor jesucristo testificaba cuando predicaba el evangelio del reino de los cielos, enseñando que toda persona que creia en el, también creia en Dios porque por El fue enviado. Tambien para nosotros es esta palabra para que no dejemos de predicar el evangelio en todas partes, para que todo el mundo tenga conocimiento de la verdadera palabra de Dios, y se cumpla, lo que dice que si somos recibidos también jesus es recibido, y nuestro padre Dios se complace en ser recibido, porque hemos aceptado el llamamiento de nuestro señor para salvacion de nuestras almas y perdon de nuestros pecados.

Dios te bendiga! Si necesitas ayuda o información llama al tel. 446901 Hno. Ramón.

Congregate con nosotros los dias sabados y domingos de 16 a 18 hs. en calle Necochea 1325. Bº Del Pino.