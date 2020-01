"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Pueden encontrar más información sobre las actividades de la parroquia catedral las redes sociales: Facebook: Semanario Catedral Santa Florentina / Youtube: Catedral Santa Florentina - Quienes estén interesados en recibir los nuevos micros informativos parroquiales deberán subscribirse al canal de Youtube. También está disponible el correo electrónico: semanariocatedral@gmail.com donde escucharemos sus propuestas y responderemos sus inquietudes y necesidades. Esperamos su visita. Su cercanía nos alienta a continuar construyendo puentes de solidaridad, de esperanza, de justicia y de amor.

125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 12 de Enero de 2020 - Año II - Edición Nº 62 PASTORAL DE LA SALUD "Santa Florentina" Introducción del Padre Fernando Crevatin Si JESUS tenía preferencia por alguien, lo tenía por los enfermos, por el mundo de la enfermedad. Un signo del Reino de Dios era eso, la cercanía de Dios con el mundo del dolor, los enfermos que recobran la salud, los enfermos que son tenidos en cuenta. La Iglesia trata de reflejar también, la presencia de Jesús en el mundo de hoy. Por eso no puede estar lejos de donde hay dolor, donde está el mundo de la enfermedad. En el siglo XVI ya empezó la Iglesia a hacer los primeros hospitales, cuando no existían los hospitales públicos. La Iglesia Católica es la primer institución que empieza a preocuparse para generar una mejor calidad de vida, para acompañar a las personas que tenían dificultades en su salud. Y en nuestro País, más o menos a partir de la década de 1980, empieza a desarrollarse fuertemente en todas las parroquias de nuestro país, la denominada "Pastoral de la Salud". Un grupo de personas vinculadas a la Iglesia Católica que empiezan a recorrer hospitales, casas de familias, hogares de ancianos, lugares donde se desarrolla el mundo del dolor, para llevar la presencia sanadora de Jesús. El mes de diciembre fue muy especial, porque es un mes muy cargado de muchos afectos, la Navidad, fin de año, y la gente necesita también la cercanía de los afectos, tienen la necesidad de ser queridos. Por eso muy especialmente, nos dedicamos desde la Parroquia Catedral a ir a dos lugares, estuvimos en la qClínica UOM para celebrar allí la misa por los enfermos y, también estuvimos en el Hospital Municipal San José en donde también estuvimos celebrando la misa por los enfermos, con una buena participación de personas, enfermeras, y personal que está trabajando allí en el Hospital San José. Realmente, nos llenó de alegría esto porque pudimos llevar la presencia de Jesús a estos lugares y al mismo tiempo también como siempre pasa, aprender también de tantas personas que con su testimonio de entrega, de su dolor entregado a Jesús nos ayuda a nosotros a no quejarnos de cualquier cosita. Sino también de unir nuestros dolores a Jesús porque tiene mucho sentido, es un dolor redentor. En realidad, todos somos como decía un sacerdote camilo "Todos somos sanadores heridos", todos tenemos algo que curar, todos estamos lastimados de algo. Un testimonio Mi nombre es Miguel Gigena, estoy casado hace 40 años, trabajo en una empresa como electricista y estoy como voluntario cooperando en la Catedral Santa Florentina con un grupo de laicos, hombres y mujeres en la "Pastoral de la Salud". Es un llamado muy lindo, muy importante porque en el enfermo vemos la presencia de Jesús. Mi papá estuvo internado en un hospital y yo vi que él estaba solo, entonces me dije que importante que es visitarlos. Y cuando en una misa pidieron participación de la gente, nos invitaron, Cuando me sumé a la Pastoral. Fue una experiencia y es una experiencia muy linda porque uno vive el Evangelio visitando a los enfermos, y la promesa de Jesús se hace presente cuando dice ¿ veremos a Dios? Cuando visiten los enfermos, cuando den de comer a un necesitado, cuando asistan a un desamparado. Entonces uno empieza a vivir esa experiencia en uno ¿Eso que promete Jesús cuando uno da, él nos devuelve el 101 % es cierto porque cuando uno vuelve de visitar a alguien que está en una cama postrado o que sabe de repente que esa noche es su última noche, vuelve con una paz que solamente Dios te la da. Es una experiencia muy linda, yo los invito a todos los que quieran a vivir esa experiecia. La experiencia de Jesús presente en el enfermo, en ese rostro que está sufriendo. Pero también nos ha pasado de tener la experiencia de haber visitado, de haber rezado con personas y ellas se han curado de cáncer, con la Unción de los Enfermos después que un Sacerdote fue y la realizó. También hacemos ese pedido al Sacerdote de la Parroquia cuando hay una persona que está en riesgo de su vida, por su enfermedad, Hemos visto varios milagros, es muy hermoso, es muy lindo. Por eso yo los invito a sumarse a este grupo de gente, de laicos que trabajamos, que tenemos una vida en nuestras casas, que tenemos nuestros hijos, nuestras familias, nuestras preocupaciones como todo el mundo, pero es un poquito de tiempo que le dedicamos al Señor para que Él nos de, nos devuelva ese 101% que nos promete. Es una experiencia muy linda, muy santificadora con mucha paz. Nosotros nos reunimos todos los martes a las 20 horas en la Parroquia Catedral, y ahí programamos las visitas al Hospital San José, a los abuelos en los hogares, también vamos a visitar a algunos chicos adictos, también hacemos seguimientos de personas que se sanan y estamos con ellos, los acompañamos. Tratamos de que tomen la Comunión, de que se Bauticen, mucha gente que encontramos que no están Bautizados, Toda esa actividad y con un poquito de tiempo solamente, con una hora o dos horas por semana Dios hace maravillas, solamente tenemos que poner nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, para que él Señor obre, en lo pequeño en ese granito de mostaza que nosotros ponemos, con esa pequeña cosa Dios hace maravillas y hace muchas cosas inmensas. Así que yo los invito y les agradezco por este tiempo. Ya presentamos lo que es la Pastoral de la Salud de la Parroquia Catedral Santa Florentina, todo este grupo de personas que dan un poco de su tiempo para llevar la cercanía de Jesús al mundo de dolor, a tantas personas que están solas, que están tristes, que sufren estando en hospitales, en clínicas, a veces en la propia casa también. Ahora necesitamos de manos, de manos que quieran dar su tiempo, su corazón. ¡Qué bueno sería que otras personas también puedan sumarse a la Pastoral de la Salud! ¡Qué bueno sería que también vos te sientas tocado en tu corazón! Quizás alguna vez acompañaste a tus padres ancianos, a tus abuelos y viste que podías hacer mucho simplemente estando con ellos, cuanto te ayudó a vos, cuanto aprendiste también de la persona que está enferma. Así que la invitación está . Ojalá entonces otras personas puedan sumarse a la Pastoral de la Salud de la Parroquia y muchas otras personas que están padeciendo una situación de dolor, de soledad, de afición se sientan acompañados por la cercanía de Jesús a través de las personas de la Pastoral de la Salud, ¡¡¡¡te esperamos!!!!

Misa por los enfermos en el Hospital





Visita a enfermos en el Hospital San José Con los abuelos en el Asilo



Semblanzas entre hermanos:

Pastoral de la Salud "Santa Florentina"

