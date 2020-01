En esta estación del año, todos disfrutamos de actividades al aire libre, o algunos prefieren estar a ciertas horas del día en ambientes cerrados por las altas temperaturas a las que estamos expuestos. De una u de otra forma los ojos están expuestos a todo, doy aquí algunos consejos: SOL Los lentes de sol son más frecuentemente adquiridos, por estética y no por protección. Para ello, es muy importante realizar una consulta con el oftalmólogo, ya que cada paciente, tiene una indicación precisa, y con la recomendación especial que sean comprados en una óptica especializada, ya que son los únicos lugares confiables para su adquisición. El no uso de lentes de sol adecuados puede ocasionar daños en el ojo, cercanos a la exposición, desde inflamaciones de párpados, córnea, queratitis, úlceras corneales, hasta quemaduras maculares (por mirar fijo al sol) con la pérdida irreversible de visión central. Y lejanas a la exposición como el pterigión (crecimiento de tejido conjuntivo en la superficie del ojo), cataratas. El uso de repelentes para insectos y de filtros solares, es muy común también, hay que tener especial cuidado en la manipulación de los mismos y que no tomen contacto con los ojos y el área del contorno. PILETA Para mantener el agua en condiciones de las piscinas de uso público o privado, se les coloca una cantidad de compuestos químicos que son irritantes para los ojos. Produciendo ojos colorados, que van desde inflamaciones de córnea, conjuntivitis, úlceras de córnea, todas muy molestas y en algunos casos contagiosas. Se recomienda el uso de antiparras si es que les gusta sumergirse, como es el caso de los niños. AIRE ACONDICIONADO Estamos expuestos, ya sea por la actividad laboral o en nuestras casas, a muchas horas del día al aire acondicionado o ventiladores. Para aliviarnos de las altas temperaturas el uso directo sobre el rostro, puede provocar desde molestias, ardor hasta enrojecimiento de los ojos. Demás está decir, para aquellas personas que realizan tareas laborales o hobbistas, (carpintería, soldadura, herrería, albañilería, jardinería, etc.) el uso obligatorio y recomendado de antiparras, anteojos de seguridad, máscaras con filtros adecuados para la tarea a realizar. Y ante cualquier accidente concurrir al oftalmólogo. Dra. Avril Capristo- Médica y especialista en Oftalmología. Serenare.

El verano y el cuidado de los ojos

Dra. Avril Capristo

