Bajo la conducción de Ramón Díaz, el equipo paraguayo concluye este domingo una semana de trabajos en el Hotel Sheraton de la vecina ciudad. "Demostró ser un técnico muy laburador y, también, muy motivador", contó el campanense sobre el riojano. La pretemporada en este receso de verano acercó a Adrián Martínez a su Campana natal: es que su equipo, Libertad de Paraguay, concluirá hoy una semana de trabajos en el Hotel Sheraton de Pilar. Sin embargo, eso no le reportó beneficios al campanense: "Resultó lo mismo estar cerca o lejos, porque no podíamos recibir visitas", le explicó a La Auténtica Defensa. "Igualmente estuvo lindo, porque el lugar es muy lindo y, sobre todo, porque hace menos calor que en Asunción. Pudimos completar una semana de dobles turnos muy intensos", agregó. El Gumarelo, que en el último semestre se consagró campeón de la Copa de Paraguay (con Martínez como goleador) y fue subcampeón del Torneo Clausura por detrás del tetracampeón Olimpia, metió un fuerte cambio en su conducción técnica, aunque extendió su confianza a entrenadores argentinos: Ramón Díaz reemplazó a José Antonio Chamot. Y el riojano, que tiene como asistentes a su hijo Emiliano y al "Malevo" Osmar Ferreyra, decidió desarrollar la parte más intensa de la preparación en Pilar, donde Martínez comenzó a conocer en profundidad al ex entrenador de River Plate y San Lorenzo, entre otros, sabiendo la cantidad de conocimientos que podría incorporar de un DT que ha sido delantero y goleador y que ha trabajado con grandes jugadores. "En estos días de concentración, Ramón Díaz demostró ser un técnico muy laburador y, también, muy motivador. Nos demostró rápidamente que llegó con ganas de ganar todo lo que tenemos por jugar", contó Adrián. En esta semana de entrenamientos en Pilar, Libertad disputó un amistoso frente a Deportivo Armenio y el delantero de nuestra ciudad fue parte del equipo titular que dispuso "el Pelado" y que finalmente se impuso 1-0 sobre el elenco de Ingeniero Maschwitz (gol de Oscar "Tacuara" Cardozo). El conjunto paraguayo se prepara para una temporada exigente, en la que tendrá tres frentes en el primer semestre: la Copa Libertadores, el Torneo Apertura y la Copa de Paraguay. En la Copa Libertadores tendrá muchas miradas argentinas encima: es que Libertad será rival de Boca Juniors, con el condimento que a ese duelo le agregará la presencia de Ramón Díaz. En ese Grupo H también está Caracas de Venezuela, mientras que el cuarto participante saldrá de la fase previa. Así que Adrián Martínez, quien convirtió seis goles en la pasada Copa Libertadores (cinco de ellos en las fases previas, cuando el Gumarelo consiguió la clasificación), tendrá otra vez la oportunidad de codearse con los grandes del continente y poner su nombre entre los protagonistas de este prestigioso certamen.

ADRIÁN MARTÍNEZ ESCUCHA INDICACIONES DE RAMÓN DÍAZ.





EL CAMPANENSE, ENTRENANDO EN LAS INSTALACIONES DEL SHERATON DE PILAR.



Campanenses de Primera:

Con Adrián Martínez, Libertad de Paraguay cierra hoy su concentración en Pilar

